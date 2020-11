Com poden córrer tan ràpid els atletes d'ultramaratons?

02. Prepara't per al pitjor.

"Per tal de completar una ultramarató, has d'esperar dificultats que no has viscut mai", diu McRae. "Quan arribes al quilòmetre 114 i cau una tempesta, o has de pujar una altra muntanya, o et fa mal l'estómac... aquestes coses passen. Per això, has de preparar-te mentalment".



Un dels mètodes que fa servir Laney per entrenar la ment per tal de gestionar millor el dolor inevitable que s'experimenta durant una cursa són els banys de gel freqüents. "Omplo una banyera amb aigua gelada i l'únic que faig és ficar-m'hi", explica. "En cinc minuts, estic lluitant contra tot al meu cervell, que m'impulsa amb vehemència a sortir. Però jo només m'assec i deixo passar el temps, de vegades fins a 15 minuts. Calmo la respiració. Al final, arriba un moment en què puc resistir".



Això no vol dir que hagis de convertir-te en un tros de gel per millorar la teva força de voluntat. Pots començar practicant una tècnica psicològica anomenada "optimisme realista", o fent un inventari mental de cada cosa que pogués anar malament i crear un pla de contingència per a cadascuna. D'aquesta manera, quan estiguis davant d'un problema, serà més improbable que t'allunyis del teu objectiu.



03. Visualitza la situació abans de fer res.

Igual que la majoria dels corredors d'elit, tant McRae com Laney visualitzen la competició d'alguna manera abans d'una cursa. "M'encanta explorar el terreny abans", diu McRae. "M'imagino totes les parts de la carrera abans d'anar a dormir: on hi ha pendents, on són les estacions d'avituallament, etc. Em contemplo corrent a les estacions d'avituallament i veig exactament què faré en cadascuna".



D'altra banda, el mètode de Laney és el que ens esperaríem d'una atleta que es fica dins d'una banyera d'aigua gelada per superar els nervis. "Afronto directament el problema", diu. "Sé que no he de practicar la part positiva, així que m'imagino molt cansat i amb molta set i mal a l'estómac. També m'imagino que estic a 8 quilòmetres de la propera estació d'avituallament".



Les formes de visualització dels dos corredors tenen el mateix propòsit: preparar la ment per a qualsevol esdeveniment, previst o imprevist, de manera que quan arribi el moment, tinguin uns reflexos més precisos i una concentració millor. Aquest consell no només pot aplicar-se a les carreres llargues. La nit abans de sortir a córrer pel barri, intenta imaginar cada gir del teu recorregut, la sensació de la brisa tocant la pell i cada cançó de la teva llista de reproducció. Quan et posis les sabatilles l'endemà, fixa't si corres més ràpid o si et diverteixes més.