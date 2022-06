Com t'has de mesurar els peus amb precisió per trobar la teva talla de sabatilla

Quan treguis les noves sabatilles de la capsa, és important que te les emprovis i comprovis que l'ajust és l'adequat. Camina o a corre amb les noves sabatilles en una cinta o al carrer. Nike t'ofereix una política de devolució de 60 dies (s'apliquen algunes restriccions), que et permet tenir més temps per posar les noves sabatilles a prova abans de prendre la decisió.

Quan t'emprovis les sabatilles per primera vegada, has de comprovar que tens espai a la puntera per moure i estirar el peu. Després, camina amb les sabatilles posades. Assegura't que el peu no llisca dins de les sabatilles i que la zona del turmell no provoca fregament. Aquestes dues coses són un senyal que les sabatilles no s'ajusten bé. També és una bona idea posar a prova les sabatilles per caminar o córrer durant més temps per assegurar-te que tenen la subjecció i l'amortiment ideals. Para atenció als punts de pressió que et puguin causar incomoditat a llarg termini. Confirma que l'amplada és l'adequada.

Quan compris unes sabatilles, no confiïs sempre en el període d'adaptació i fes cas a les teves primeres sensacions. Si tens dubtes sobre si les sabatilles et van bé, torna-les i prova amb un altre model o una altra talla. És important trobar la talla de sabatilles correcta per als peus.