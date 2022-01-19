Com juguem: tennis de carrer a Barbados

Com juguem: tennis de carrer
Comunitat
Aquesta alternativa divertida al tennis estàndard és una part vital de la cultura urbana de Barbados.
"Com juguem" és una sèrie que ret homenatge a comunitats esportives de tot el món que aporten el seu toc personal a l'esport.
Entre els edificis multicolors del barri The Pine a la parròquia de St. Michael a Barbados, veiem volar pilotes de tennis, de vegades amb ferocitat i d'altres amb elegància, sobre pistes dibuixades al terra amb guix. A meitat del set, es fa una pausa per deixar passar el trànsit. Els espectadors ajuden a portar el recompte dels punts mentre comenten la jugada de manera divertida (i sovint no apta per a tots els públics). Un dels jugadors s'estira massa per fer un cop de dreta i acaba caient al terra. Tothom riu.
"Dah fuh lick yuh!"
Un ancià que juga a cartes es riu del jugador en bajan, el dialecte local (vol dir "t'ho mereixes!").
Això és el tennis de carrer.
Això és Barbados.
La pista
Si el terreny és llis, suau i no hi ha sots ni cotxes aparcats, és un bon lloc per jugar a tennis de carrer. Tradicionalment, els jugadors dibuixen una pista amb guix de 3 x 6,5 metres. La xarxa es fabrica amb trossos de contraxapat de 20 cm d'alçada x 3 m d'amplada aproximadament. Cada vegada és més freqüent pintar les pistes de tennis en zones específiques per a aquest fi, al costat de camps de futbol i pistes de bàsquet. Normalment es fan servir els colors groc i blau de la bandera de Barbados.
L'objectiu
- Marcar 21 punts (amb un mínim de dos punts d'avantatge).
- Colpejar la pilota de tennis sense sortir-te de les línies.
- No tocar la xarxa.
- Mantenir-te dret.
Les normes
- Cada set està format per tres jocs de 21 punts cadascun.
- El jugador que guanyi el millor de tres jocs guanya el partit.
- El sistema de serveis i de puntuació és el mateix que el del tennis de taula.
- La pilota ha de rebotar abans de poder colpejar-la.
- Guanyes un punt si el teu oponent toca la xarxa amb la pilota, treu la pilota fora dels límits de la pista o fa rebotar la pilota més d'una vegada a la seva part de la pista.
L'aficionat local famós
Terry Arthur (conegut com a "Mexicà", 52 anys)
El Mexicà és un aficionat de l'illa que mai no es perd els tornejos de tennis de carrer. Aquest músic de soca conegut a la zona fabrica raquetes de tennis de fusta des que les feia servir per jugar amb els seus amics quan era petit.
"Políem les vores així", explica el Mexicà metre frega amb el polze les raquetes que ha tallat. Una de les raons per les quals el tennis de carrer és tan popular a l'illa és que és molt accessible: no cal tenir un equipament sofisticat. El disseny bàsic de la raqueta es continua fent servir avui dia. Pel que fa a les pilotes de tennis, "trèiem la capa de feltre", ens explica el Mexicà. Els fans incondicionals del tennis de carrer asseguren que, així, es mouen més ràpid.
Un creixement ràpid
El tennis de carrer va començar l'any 1930 com a resposta a les barreres socioeconòmiques que impedien jugar a tennis estàndard a molts habitants de l'illa. Quan Barbados es va independitzar del Regne Unit l'any 1966, moltes tradicions britàniques, com el tennis o el criquet, van romandre a la cultura del país.
La societat postcolonial estava dividida en l'aspecte racial i social. "El tennis de carrer es percebia com l'esport dels pobres", afirma en Dale Clarke, que dirigeix la Professional Road Tennis Association. "Això no obstant, és un esport que pertany a la cultura indígena de Barbados i, per tant, hauria de formar part de l'ADN de tots nosaltres".
Durant molts anys, el tennis de carrer es jugava sobretot als barris més pobres, però ara es practica a tota l'illa. "És fantàstic poder veure gent que juga a tennis de carrer a gairebé totes les comunitats", explica en Dale. "El creixement d'aquest esport ha estat increïble. Molta gent ha començat a dibuixar pistes, i és genial veure tants aficionats jugant per fer exercici".
El cap principal
Dale Clarke (44 anys)
Càrrec: fundador i director executiu de la Professional Road Tennis Association
En Dale s'encarrega de promoure aquest esport a les escoles i als centres d'entrenament locals per a nens i nenes, però també de fomentar-lo en l'àmbit professional, tant dins com fora de l'illa.
Treballa de valent per obtenir patrocinadors i promoure els seus tornejos, que es juguen sota els focus davant d'una gran multitud d'aficionats a peu de pista. Ara, tenen un circuit professional emergent a l'illa i Clarke ha seleccionat alguns jugadors per representar Barbados en tornejos internacionals als Estats Units i les Filipines.
Els professionals
Els millors jugadors de Barbados són una llegenda viva. Estan definint la nova generació d'aquest esport i desenvolupant-lo en l'àmbit nacional i internacional. Tot i que no tenen la fama d'altres professionals d'esports internacionals més coneguts, són atletes autèntics amb determinació, talent i ganes de canviar la percepció que té la resta del món de la seva illa natal.
Mark Griffith (36 anys)
Sobrenom: Verí
Professió: jugador professional de tennis de carrer a temps complet
Classificació masculina: núm. 1
No és casualitat que el coneguin amb el sobrenom de "Verí". En Mark, el millor jugador de tennis de carrer de l'illa, té una casa al costat del mar a Brandons Beach, a la parròquia de St. Michael, decorada amb un munt de trofeus. A més d'una superestrella, ara mateix és l'únic jugador professional patrocinat a temps complet d'aquest esport. Però mantenir-se al cim és difícil quan apareixen futures promeses que volen la teva corona. Com ho aconsegueix? Entrenant-se quan la resta de persones encara dormen. En Mark es lleva a les quatre del matí cada dia per fer la seva rutina rigorosa d'entrenament.
Dario Hinds (25 anys)
Sobrenom: CR7
Professió: agent comercial a temps complet, jugador professional de tennis de carrer a temps parcial
Classificació masculina: núm. 4
Als 14 anys, en Dario passava els vespres veient partits de tennis de carrer a les pistes ràpides al costat de casa seva. Un dia, un amic li va demanar si volia jugar. La resta és història local. Avui, és el número quatre de l'illa. "Molt poques persones m'han guanyat. Puc comptar-les amb els dits d'una mà", explica.
Sheldene Walrond (44 anys)
Sobrenom: Somriure Assassí
Professió: oficial superior de la guàrdia costanera de Barbados
Classificació femenina: núm.1
La Sheldene passa molt de temps entrenant-se amb els millors jugadors masculins de l'illa. "Els esportistes professionals es mantenen units", afirma mentre riu. Ara mateix, és la millor jugadora femenina, a més d'una animadora consumada. "Al públic li encanta veure llançaments potents".
La Sheldene vol fer servir la seva veu per atreure més noies a la pista. "A la classe A [el grup dels millors jugadors de l'illa] som unes 20 dones, mentre que, d'homes, n'hi pot haver fins a 80".
La Sauna: club d'entrenament i centre comunitari
A les pistes cobertes, on s'enfronten els jugadors més importants, les condicions no són les que la majoria de persones considerarien ideals per entrenar-se. Un grup de persones juga a cartes mentre a en Shakeem Nurse, una de les promeses del tennis de carrer, li tallen els cabells. Aquesta imatge representa el que trobaries en un partit de tennis de carrer a qualsevol part de l'illa: mentre es juga, les persones del voltant fan les seves tasques del dia a dia. És una barreja entre una reunió social i un esdeveniment esportiu.
"És una barreja entre el tennis i el tennis de taula. Els colors són més vius, hi ha més soroll i l'energia és increïble".
Dario Hinds
Al carrer.
Tot i que el circuit professional està creixent, la versió del joc que defineix aquest esport continua sent la modalitat de carrer, amb sots i vianants com a part indispensable de les normes del joc. Les pistes són punts clau per a la vida comunitària de l'illa des de fa molt de temps.
Tornem al barri The Pine. L'olor familiar de púding i "souse" (un àpat local de porc en escabetx) impregna l'aire. La gent arriba i marxa, els veïns s'aturen per veure uns quants punts i donar consells mentre fan encàrrecs i visiten els amics. El partit es juga enmig de tota aquesta activitat.
Això és el tennis de carrer.
Això és Barbados.
Això és el tennis de carrer.
Això és Barbados.
Text: Daphne Ewing-Chow
Fotografia: Aniya Legnaro
Il·lustració: David Linchen
Data de publicació: setembre del 2020