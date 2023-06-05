Com es pot combinar un jersei de beisbol Nike amb estil

Com combinar una samarreta de beisbol Nike amb estil
Consells d'estil
Aquí tens una guia per crear un look de beisbol a la moda.
El beisbol és un esport dissenyat perquè en gaudeixin els espectadors. Als aficionats els encanta poder gaudir d'un bon partit de beisbol a l'estiu mentre es relaxen a les graderies amb una beguda fresca o un snack.
Igual que amb el bàsquet o el futbol, dur una samarreta de beisbol és una bona manera de donar suport al teu equip des de les graderies. Tanmateix, també és interessant tenir en compte com pots combinar la samarreta de beisbol quan no ets a l'estadi. Al cap i a la fi, no cal que renunciïs a l'estil per recolzar el teu equip, sinó que pots fer totes dues coses amb un sol look.
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Pots dur una samarreta de beisbol durant un cap de setmana de descans o una festa estiuenca. És una opció d'estil infravalorada que pot afegir un toc esportiu als looks més bàsics. Si creus que t'has quedat sense idees per crear conjunts, fixa't en els suggeriments següents.
A continuació et presentem cinc maneres de combinar una samarreta de beisbol sense deixar d'anar a l'última. El dia del partit, pots deixar-te anar i lluir un uniforme d'espectador de dalt a baix, però també et pots atrevir a portar la samarreta del teu equip de beisbol preferit quan no siguis a l'estadi.
Aquests conjunts et permeten mostrar el teu suport amb estil, sigui a les graderies o en un bar fora de temporada.
Com combinar una samarreta de beisbol amb estil
1.Més enllà del partit
Si ets d'aquelles persones que deixa l'equipament al fons de l'armari fins que arriba el dia del partit, és hora de plantejar-te com pots lluir una samarreta de beisbol fora de temporada.
Mostra el suport pel teu equip preferit canviant la camisa habitual per una samarreta esportiva. Una opció senzilla però vistosa és portar unes sabatilles dels mateixos colors que la samarreta. Completa el look amb una jaqueta que doni un aire innovador i contrasti amb l'estil esportiu de la samarreta.
2.Conjunt sensacional
Una samarreta de beisbol no ha de ser necessàriament només per al dia del partit. Mostra el teu estil (i representa el teu equip preferit) lluint una samarreta de beisbol en lloc d'una camisa o una jaqueta lleugera.
En el cas d'un esdeveniment estiuenc en què es pugui portar un estil esportiu, pots afegir un toc bufó a una samarreta oversized posant-te-la per sobre d'un minivestit informal. Pots completar un look casual amb unes sabatilles a la moda, com ara unes Dunk de perfil alt.
3.Estil vistós
Si el teu equip té una samarreta amb una combinació de colors distintiva (com la dels Oakland Athletics en verd i or), segurament t'anirà bé combinar-la de manera que destaqui sense que sembli exagerada ni contrasti amb la resta del conjunt.
La clau per aconseguir-ho és combinar-la amb peces, accessoris i calçat neutres, com ara uns pantalons curts de color Taupe, unes ulleres de sol senzilles i unes sabatilles d'un to neutre semblant o que imiti els colors de la samarreta.
4.Fan del beisbol
Vols portar una samarreta de beisbol en una ocasió informal i no saps com combinar-la? Prova de crear un conjunt esportiu senzill fent servir la samarreta de l'equip com a toc final.
Comença amb uns pantalons curts de ciclisme i una samarreta de tirants informal o uns sostenidors esportius llargs. Llavors, posa't la samarreta de beisbol per sobre. Per acabar, decanta't per les teves sabatilles preferides per al cap de setmana, com ara un parell d'Air Max ben vistoses. Ah, i si fa sol, no t'oblidis de portar una gorra.
5.Look per capes
No tinguis por d'optar per les capes. Posa't una samarreta de màniga llarga (d'un color que quedi bé, és clar) per sota de la teva samarreta de beisbol preferida per donar suport al teu equip. Si fa més fred, t'anirà fantàstic gaudir de la calidesa d'una samarreta addicional (una que sigui de màniga llarga), i encara més si ets a les graderies de l'estadi.
Si vols un look informal per al dia a dia, combina-ho amb uns pantalons cargo d'un to neutre i unes sabatilles amb un toc de color subtil. El resultat final és un efecte coherent però no massa cridaner.
Text: Aemilia Madden