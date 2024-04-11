Cinc conjunts atractius amb gorres Nike
Consells d'estil
No tens clar com pots combinar una gorra amb la teva roba quan fa fred? No busquis més.
Quan baixen les temperatures és el moment de treure els bàsics de tardor i hivern del fons de l'armari. No te'n recordes de com vestir-te per al temps fred i busques la peça perfecta per complementar la combinació de jaqueta i pantalons jogger? Els accessoris càlids com una bufanda, uns guants o una gorra de punt són la solució. Tant si se't refreden el cap i les orelles com si t'agrada lluir peces càlides de punt, les gorres sense visera t'ofereixen el que necessites quant a funcionalitat i estil.
A l'hora de combinar conjunts informals i bonics amb gorres sense visera, la primera regla és identificar l'estil que busques. Vols que la gorra t'ajudi a fer més elegant el conjunt? O vols que sigui una declaració de principis, com ara, m'agraden els estampats i les borles?
Continua llegint per descobrir cinc conjunts amb gorres sense visera Nike, des d'un look informal amb un toc elegant fins a una combinació preparada per a l'aire lliure.
Cinc conjunts amb gorres Nike
1. Elegància informal per triomfar
Les gorres sense visera no són només peces d'estil urbà. Una gorra amb vora pot afegir un toc d'elegància a qualsevol look informal, especialment els dies freds. La pots combinar amb un vestit d'ajust cenyit, una jaqueta amb cremallera completa oberta i unes sabatilles de perfil alt. La combinació de jaqueta, gorra i sabatilles còmodes manté la calidesa, mentre que el vestit midi de sota, amb una obertura a la cama, aporta un toc de classe. Per arrodonir el conjunt, aposta per unes arracades de cèrcol daurades o una cadena fina al voltant del coll.
2. A punt per al gran dia
Quan et presentes a un partit o una competició, has d'estar a l'altura. Per això, preparar un conjunt que prioritzi la comoditat és clau. Un look amb una gorra de teixit Knit agradable i uns pantalons jogger senzills, per exemple, pot ajudar-te a mantenir la calidesa a les cames si fa fred a les graderies. Pots afegir-hi una samarreta de tirants o de màniga llarga d'ajust cenyit i, per sobre, una altra samarreta amb botons. Completa el look per al gran dia amb un collaret platejat i anells gruixuts.
3. Disseny senzill, però tenyit
De vegades, menys és més. Hi ha maneres infinites de fer destacar un conjunt bàsic, tant si tens previst passar el dia a casa com si vols quedar amb un amic per prendre un cafè. Dona un aire nou a la teva combinació de pantalons bàsics i samarreta grisa amb una gorra sense visera divertida que reuneixi tots els colors. Aquesta gorra, confeccionada amb un 50 % de fibres de polièster reciclat, és la protagonista d'aquest look per al dia a dia. Completa el conjunt amb unes botes de pell resistents amb cordons per afegir-hi un toc atrevit i pràctic.
4. Comoditat natural
L'hivern és l'estació dels jerseis per excel·lència, i també posa al centre d'atenció una altra peça essencial per al fred. Decanta't per una gorra amb borles extraïbles per adaptar el model al conjunt que portis. Combina-la amb un jersei oversized de coll rodó sobre uns sostenidors esportius de disseny allargat i uns pantalons jogger folgats per gaudir de comoditat vagis on vagis. Suma-hi unes botes elegants preparades per anar per la ciutat o per camins. I per destacar encara més aquesta estètica que denota calidesa, afegeix-hi el teu parell de guants o mitenes suaus preferits.
5. Calidesa per a la natura
A l'hora de decidir què et posaràs per a una excursió tranquil·la, combina una gorra tenyida amb uns pantalons cargo funcionals, dissenyats per a l'activitat en camins. Tria una samarreta de màniga curta confeccionada amb un teixit prèmium d'alta densitat perquè t'ajudi a allunyar la suor del cos a mesura que avances. Opta per una gorra de punt de color clar amb vora per afegir un toc diferent al teu look per a l'aire lliure. Arrodoneix la combinació amb una bossa creuada de senderisme vistosa o una ronyonera per tenir prou espai per desar-hi els snacks, els accessoris petits i el telèfon.
Text: Gabrielle Kassel