Com combinar els leggings per passar el dia fora de casa
Consells d'estil
Et donem sis idees per combinar aquesta peça còmoda i versàtil, sense perdre de vista l'estil.
Les peces esportives s'han convertit en l'opció preferida per treballar des de casa o fer encàrrecs els caps de setmana. Els leggings es poden considerar una peça bàsica per a qualsevol outfit.
Per lluir-los amb estil, combina els teus leggings Nike preferits amb una jaqueta esportiva o amb un jersei extragran. Pel que fa al calçat, unes bones sabatilles sempre són còmodes i queden bé amb pràcticament qualsevol conjunt amb leggings.
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No tinguis por d'incorporar color o textura a aquests outfits amb leggings. Per exemple, un abric atrevit o unes sabatilles plenes de color també es poden combinar amb altres parts inferiors, com ara uns texans d'efecte rentat o fins i tot un vestit de tirants ben còmode.
A continuació, et donem sis ideas d'outfits amb leggings per passar el dia fora, ja sigui per anar a classe de ioga el cap de setmana o fer un cafè amb els amics.
Sis maneres de combinar els leggings per passar el dia fora de casa
1.Recupera els bàsics
A l'hora de decidir amb què combinar uns leggings negres, pot semblar que les opcions són infinites. Si tens dubtes, no et compliquis i crea un conjunt neutre que combini amb aquesta peça bàsica.
Un polo negre que faci joc amb els leggings, una jaqueta bomber clàssica i unes Air Max elegants són opcions per aconseguir un look complet i senzill. Tant si surts a fer encàrrecs com si vas a fer un cafè amb amics, un conjunt relaxat amb leggings suaus de cintura alta és la millor opció.
2.Un toc de vermell
Pot ser que alguns dies prefereixis crear un conjunt atrevit amb els teus leggings. Si és així, canvia els leggings negres estàndards per uns d'un color vermell cridaner.
Completa el look amb una samarreta amb detalls vermells que facin joc amb els leggings i unes sabatilles blanques, com ara les Air Force 1. La bossa de mà Nike Futura, dissenyada com a bossa aïllant per al dinar, serveix per portar-hi qualsevol cosa, des de snacks fins a objectes bàsics per al dia a dia.
3.Roba d'abrigar atrevida
Si sols portar els leggings negres clàssics, et recomanem els leggings Nike Zenvy, un bàsic còmode perfecte per a esmorzars informals de cap de setmana o per sopar fora entre setmana. La manera més fàcil de convertir un outfit senzill en un d'elegant és afegir-hi un abric que marqui estil. En aquest cas, la jaqueta peluda Nike Swoosh és perfecta per completar l'outfit. El millor calçat per portar amb uns leggings i un abric atrevit són unes sabatilles acolorides, per afegir-hi el toc final.
4.Combinacions artístiques
A l'hora de decidir què posar-te amb els leggings els caps de setmana, combina peces estampades amb tocs de color. Comença amb dissenys neutres: una samarreta de tirants de canalé i uns leggings grisos. Per acabar, combina-ho amb una jaqueta amb estampat abstracte o unes sabatilles Vapormax plenes de color per afegir un toc creatiu al conjunt. Al cap i a la fi, el teu outfit és una obra d'art i una manera d'afegir un toc creatiu al teu armari.
5.Nous tons neutres
Què pots combinar amb els leggings els dies que vulguis un look més minimalista? Prova de combinar uns leggings d'un color verd sàlvia suau amb peces bàsiques de colors torrat i blanc, com ara una gorra de beisbol, una dessuadora de coll rodó extragran o un jersei, i una bossa creuada.
6.Després de l'entrenament
Per decidir què posar-te amb els leggings els dies que hagis d'anar a fer encàrrecs o a veure els amics just després d'entrenar, prioritza la funcionalitat. Tanmateix, això no vol dir que hagis de sacrificar l'estil. Posa't unes sabatilles amb un paravent a joc per crear una combinació de colors divertida. Destacaràs fins i tot dins d'una sala fosca del gimnàs.
Words by Aemilia Madden