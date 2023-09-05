Última actualització: 5 de setembre del 2023
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Home: Buscar el nostre lloc a través de l'esport
"Refugiat", "migrant" o "estranger" són etiquetes que mai definiran una persona. A la nova docusèrie "HOME" coneixerem atletes* desplaçats i comunitats arreu del món que utilitzen l'esport per ajudar-los a trobar el seu lloc.
Al segon episodi de la docusèrie HOME, coneixerem Alphonso Davies. Descobreix com l'esport ha sigut clau per ajudar-lo a trobar el seu lloc. Des del seu primer equip a Edmonton, Canadà, fins a jugar en competicions mundials. Alphonso redefineix les etiquetes i estigmes associats a les comunitats desplaçades i inspira les pròximes generacions a perseguir un futur extraordinari. "No pots posar una etiqueta a un futur que encara no s'ha escrit". - Alphonso Davies