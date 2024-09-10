Guia de talles de les Nike Blazer
Guia de compra
Tot el que et cal saber per trobar la talla correcta de les Nike Blazer.
Les Nike Blazer van debutar l'any 1973, inicialment com a sabatilles de bàsquet. Ara és un dels models més emblemàtics de Nike. El disseny presenta un look senzill i impecable, amb un perfil alt o baix, una part superior de pell i un logotip Nike Swoosh gran als laterals. La confecció és duradora i ofereix subjecció al turmell, de manera que són una peça bàsica per a qualsevol armari. Descobreix les nostres recomanacions de talla i ajust per a les Nike Blazer.
Preguntes freqüents sobre les talles de les Nike Blazer
Les Nike Blazer solen ser mitja talla més petites. Et recomanem que triïs mitja talla més gran que la teva habitual de Nike. No obstant això, hi ha altres factors que poden determinar si convé canviar a una talla més o menys de l'habitual a les sabatilles Nike.
- Per a un ajust cenyit: tria la teva talla Nike habitual si prefereixes un ajust més entallat.
- Per a un ajust relaxat: compra una talla més gran que la teva talla Nike habitual per gaudir de més espai.
- Per posar-te-les fàcilment: corda les Blazer de manera que no quedin massa cenyides si vols posar-te-les i treure-te-les ràpidament.
Com van les talles de les Nike Blazer?
Les Nike Blazer tenen una puntera més baixa que la de les Nike Air Force 1. A més, és més estreta, amb menys volum en general a l'avantpeu, cosa que fa que l'ajust sigui més cenyit. Aquesta diferència de disseny implica que les Blazer proporcionen un ajust més compacte i estilitzat, que pot ser més cenyit, especialment a la zona de la puntera. Per a les persones que estiguin acostumades a l'ajust més espaiós de les Air Force 1 o les Dunk, recomanem optar per mitja talla més a les Blazer per gaudir de la màxima comoditat. Et recomanem una talla més gran si prefereixes més espai a la puntera i l'avantpeu.
Quina és la meva talla de les Nike Blazer?
Si normalment portes una talla 44 en unes sabatilles Nike, et recomanem la talla 44,5 de les Nike Blazer. Si portes la talla 42,5 de les Air Force 1, tria mitja talla més per a les Nike Blazer.
Estil de llaçada
Si vols un model clàssic amb cordons i un ajust còmode i segur, l'ideal és optar per mitja talla més. Així, les sabatilles seran segures i no et quedaran massa cenyides quan et moguis si evites estrènyer els cordons en excés. Si vols un ajust encara més ample a l'hora de cordar-te les Nike Blazer, tria una talla més gran per a una sensació relaxada.
El sistema de llaçada ample pot ser beneficiós per a les persones amb els peus amples o que necessiten més espai per moure's còmodament. Un estil de llaçada ample i relaxat pot ajudar a distribuir la pressió uniformement per la part superior del peu i a reduir-hi la tensió. També pot fer que posar-te-les sigui més fàcil, sobretot perquè les Blazer són més estretes.