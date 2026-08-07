Els conceptes bàsics de Nike ACG

Els principis d'ACG
Seguim un procés. Abans de crear res, busquem la inspiració. Descobreix els principis d'All Conditions Gear. Qui sap? Potser fins i tot aprens alguna cosa. És genial, oi?
A — Productes dissenyats, examinats i confeccionats al planeta Terra per utilitzar a l'aire lliure.
ACG són les sigles d'All Conditions Gear. El nostre lema és "Productes dissenyats, examinats i confeccionats al planeta Terra per utilitzar a l'aire lliure". Tu i la natura sou la nostra prioritat. Tant és si no has fet mai senderisme o si ja tens experiència de guia al món salvatge.
B — Llocs amb històries
Cada temporada anem a un lloc diferent per endinsar-nos en l'entorn. Selves, deserts, volcans o tundres: ens inspirem a tot arreu.
C — La Terra és la nostra musa
Els nostres productes s'han confeccionat al planeta Terra. Per això, sempre estem alerta buscant inspiració per als nostres dissenys. La tracció és essencial per caminar per terrenys rocosos, la humitat de la selva necessita una malla transpirable i les platges de sorra negra són la inspiració per a les sabatilles resistents a l'aigua.
D — Proves de productes
Com aconseguim un equipament que reuneixi els principis d'ACG? Abans que el facis servir, el provem a tot el planeta i en totes les condicions. El logotip és el nostre segell d'aprovació.
E — Sostenibilitat
Respectem la natura quan fabriquem els nostres productes. Busquem constantment maneres de ser més sostenibles. Només tenim un planeta Terra i l'hem de cuidar.
F — Per utilitzar a l'aire lliure
La filosofia d'ACG està en sintonia amb la natura. La Terra no és per conquerir-la ni dominar-la, sinó un lloc on divertir-se. Només has de sortir i gaudir-la. Som-hi!
Els principis d'ACG
Seguim un procés. Abans de crear res, busquem la inspiració. Descobreix els principis d'All Conditions Gear. Qui sap? Potser fins i tot aprens alguna cosa. És genial, oi?
A — Productes dissenyats, examinats i confeccionats al planeta Terra per utilitzar a l'aire lliure.
ACG són les sigles d'All Conditions Gear. El nostre lema és "Productes dissenyats, examinats i confeccionats al planeta Terra per utilitzar a l'aire lliure". Tu i la natura sou la nostra prioritat. Tant és si no has fet mai senderisme o si ja tens experiència de guia al món salvatge.
B — Llocs amb històries
Cada temporada anem a un lloc diferent per endinsar-nos en l'entorn. Selves, deserts, volcans o tundres: ens inspirem a tot arreu.
C — La Terra és la nostra musa
Els nostres productes s'han confeccionat al planeta Terra. Per això, sempre estem alerta buscant inspiració per als nostres dissenys. La tracció és essencial per caminar per terrenys rocosos, la humitat de la selva necessita una malla transpirable i les platges de sorra negra són la inspiració per a les sabatilles resistents a l'aigua.
D — Proves de productes
Com aconseguim un equipament que reuneixi els principis d'ACG? Abans que el facis servir, el provem a tot el planeta i en totes les condicions. El logotip és el nostre segell d'aprovació.
E — Sostenibilitat
Respectem la natura quan fabriquem els nostres productes. Busquem constantment maneres de ser més sostenibles. Només tenim un planeta Terra i l'hem de cuidar.
F — Per utilitzar a l'aire lliure
La filosofia d'ACG està en sintonia amb la natura. La Terra no és per conquerir-la ni dominar-la, sinó un lloc on divertir-se. Només has de sortir i gaudir-la. Som-hi!