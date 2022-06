¿Practicar running puede trabajar los abdominales?

Diversos estudios demuestran que el running no solo ayuda a quemar calorías, sino que también reduce la grasa corporal. Aunque tener menos grasa corporal no afecta directamente a los músculos abdominales, puede ayudarte a mejorar la definición de la zona abdominal.



Aunque los músculos de tu zona abdominal estén fuertes, no podrás verlos si están ocultos bajo una capa de grasa corporal (también llamada grasa visceral). Si eliminas el exceso de grasa abdominal (no olvides que tener algo de grasa en la zona abdominal es saludable), los músculos se notarán más y el abdomen tendrá un aspecto más definido.