Qué es el síndrome del sobreentrenamiento y cómo evitarlo

The Sports Health explica que, al sufrir este síndrome, se puede sufrir depresión, cansancio o desmotivación, entre otros síntomas. Estos pueden producirse como respuesta del sistema nervioso central a una inflamación sistémica elevada. De hecho, es más probable que enfermes si tienes un sistema inmunológico deprimido.

Otras señales comunes del síndrome del sobreentrenamiento son padecer de insomnio, irritabilidad, tensión arterial alta, agitación y falta de concentración, según la revista mencionada. Si sufres alguno de estos síntomas, lo mejor es que consultes a tu médico para saber qué ocurre, ya que pueden deberse a varias afecciones, entre las que se incluye el síndrome del sobreentrenamiento.

La revisión de una investigación sobre el síndrome del sobreentrenamiento publicada en 2016 en Open Acess Journal of Sports Medicine señaló que, aunque varios sistemas del cuerpo se ven afectados por este síndrome, actualmente no existe una forma directa de diagnosticarlo. Una declaración de consenso del American College of Sports Medicine (ACSM) con el European College of Sport Science también apunta a que diagnosticar este síndrome es complicado.

La declaración afirma que cuando los atletas presentan los cambios clínicos y hormonales mencionados anteriormente, junto con signos de cansancio, menor rendimiento y trastornos en el estado de ánimo, un médico da el diagnóstico descartando otras posibles enfermedades y afecciones. Una de estas posibles afecciones puede ser una carencia de nutrientes provocada por una restricción calórica, que suele observarse, sobre todo, en atletas de resistencia. Además, según esta declaración, no se suelen producir cambios en la frecuencia cardiaca en reposo en atletas que sufren el síndrome del sobreentrenamiento.