Cómo encontrar tu ritmo óptimo para hacer running

¿Alguna vez has escuchado a un runner hacer un cumplido a otro sobre su cadencia y no has entendido muy bien qué quería decir? No te preocupes. Puede que este no sea un tema de conversación habitual, pero es uno de los factores clave del running. Además, también puede ayudarte a correr más rápido a la vez que mantienes a raya las lesiones causadas por entrenar demasiado.

"Más vale entrenar para correr, que correr para entrenar", afirma David Jou, fisioterapeuta, doctor en fisioterapia y cofundador de Motivny, una clínica de fisioterapia en Nueva York (EE. UU.), en respuesta a lo olvidado, complejo y, a veces, exigente que puede llegar a ser aprender los aspectos más básicos del running. Es esencial conocer tu cadencia de running antes de empezar a entrenar para una carrera, por ejemplo.