Métodos sencillos para dejar de comer por ansiedad

Es viernes por la noche y has tenido una semana dura. Sientes que tu trabajo no sirve de nada, discutes en casa y tus entrenamientos han sido una pena. Ya has cenado, pero aun así, abres una bolsa de patatas fritas (o una caja de galletas, o una botella de vino, o todo lo anterior). Y cuando te quieres dar cuenta, ya te lo has zampado todo.