¿Qué ajuste deberían tener las zapatillas? La reflexión de un podólogo | Artículo de "OGC"

Sigue estos consejos de un podólogo para encontrar unas zapatillas con el ajuste adecuado
Guía de compra
Encontrar el ajuste de zapatillas adecuado ayuda a sujetar bien los pies. Aquí te contamos qué ajuste deberían tener las zapatillas según un experto.
¿Alguna vez has vuelto a casa después de andar, hacer senderismo o correr (o incluso simplemente tras un día largo) y te habían salido ampollas en los pies? ¿O notabas que las uñas de los pies se te habían reblandecido?
Al comprar un nuevo par de zapatillas, ya sean para hacer running, senderismo o deporte, o para llevarlas en tu día a día, debes asegurarte de que el ajuste es el adecuado. Con unas que se ajusten bien, es menos probable que aparezcan ampollas o rozaduras incómodas. Además, si escoges el ajuste adecuado, podrás llevarlas con confianza y sin ningún tipo de molestia.
Pero ¿cómo puedes comprobar que el ajuste es el adecuado cuando compras unas zapatillas nuevas? Echa un vistazo a estos consejos de un podólogo para encontrar unas zapatillas con el ajuste adecuado.
Consejos para encontrar unas zapatillas con el ajuste adecuado
1.Habla con el personal de ventas
Si te vas a comprar unas zapatillas nuevas, te recomendamos que te las pruebes. Cuando vayas a una Nike Store, pide ayuda a alguien del personal de ventas que pueda asesorarte para elegir el modelo y la talla adecuados para tu nivel de actividad y tipo de pie. También puedes andar o correr con las zapatillas nuevas y pedir ayuda al personal de ventas para determinar si se ajustan correctamente.
2.Encuentra la longitud y la anchura adecuadas
Es importante tener en cuenta el ajuste y la sujeción de todo tipo de zapatillas, no solo de los modelos de rendimiento. Esto incluye las zapatillas de andar por casa, las sandalias, los zapatos de vestir y las zapatillas deportivas.
"Si sufres dolor crónico en los pies, como dolor en el talón, molestias en el puente o fascitis plantar, es recomendable garantizar la estabilidad de los pies al hacer cualquier tipo de actividad", explica Brad Schaeffer, podólogo cualificado y cirujano especializado en el pie y el tobillo de Nueva York. "La mayoría de los dolores e irritaciones provienen del desgaste que sufrimos en los pies, es decir, el estiramiento y el desgarro repetitivos que se producen al andar, correr o hacer actividades de alta intensidad".
Si sufres dolor crónico en los pies u otro tipo de dolencia que pueda agravarse al hacer running u otro deporte, asegúrate de acudir a un médico.
Una buena forma de encontrar zapatillas que ofrezcan sujeción es escoger la talla adecuada. Al comprarlas, debes tener en cuenta dos dimensiones clave del tamaño del pie: la anchura y la longitud. Las zapatillas Nike ofrecen un tallaje normal, ancho y extraancho. Si unas de anchura normal te quedan demasiado estrechas, prueba con otras anchas o extraanchas.
Unas zapatillas que se ajusten bien deben quedar ceñidas en la zona del mediopié y el talón, y envolver cómodamente la parte trasera del talón. También deben ofrecer un poco de libertad de movimiento en la zona de la puntera. Si los dedos tocan la parte frontal de las zapatillas, es probable que sean demasiado ajustadas y puedan causar dolor o molestias en las uñas y los dedos. Por el contrario, las zapatillas que son demasiado largas o anchas pueden hacer que los pies se deslicen, lo que puede desestabilizarte al andar o correr.
Cuando te estés probando zapatillas nuevas, ten en cuenta que los pies tienden a hincharse durante el día, por lo que es mejor que te las pruebes por la tarde. Además, los pies de los adultos suelen alargarse o ensancharse a lo largo de la vida debido a que los ligamentos y los tendones del pie se vuelven más elásticos con el tiempo. Esto es algo normal y otro buen motivo para que, si puedes, te pruebes las zapatillas.
3.Asegúrate de que tienen una buena sujeción en el puente del pie
Independientemente del tipo de zapatillas que estés buscando, es importante que te queden bien y ofrezcan una sujeción adecuada en el puente del pie. Según Schaeffer, esto te ayudará a evitar la aparición o el empeoramiento de dolencias como juanetes, dedos en martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas, espolones calcáneos e incluso torceduras en algunos casos.
También es importante que tengas en cuenta tu tipo de puente cuando busques el ajuste adecuado para garantizar una sujeción óptima.
(Relacionado: ¿Qué es la pronación? ¿Y cuáles son las mejores zapatillas de running Nike para pies planos?)
"El objetivo es mantener el tren inferior lo más alineado posible", explica Schaeffer. "La sujeción en el puente del pie es un requisito esencial en todas las zapatillas, sin importar el tipo de pie que se tenga".
¿Cómo deben quedar las zapatillas de running?
El running es un deporte de alto impacto en el que se ejerce presión en las articulaciones. Las zapatillas de running ayudan a proteger el cuerpo del impacto que se produce cada vez que el pie entra en contacto con el suelo. Para absorber parte de ese impacto, es importante buscar unas zapatillas que se ajusten bien y ofrezcan una gran amortiguación y sujeción.
Al buscar las zapatillas que mejor se adapten a ti, Schaeffer recomienda asegurase de que la sujeción en el puente del pie sea suficiente, además de tener en cuenta la estabilidad, el ajuste y la amortiguación, que contribuye a absorber los impactos y evita la irritación y los daños en los tejidos.
Por ejemplo, las amortiguaciones de espuma Nike React y Nike ZoomX son dos innovadores sistemas de amortiguación reactiva, duradera, suave y ligera que ayudan a absorber el impacto y proporcionan retorno de la energía al mismo tiempo.
Para encontrar el ajuste adecuado, es importante tener en cuenta el espacio en la puntera de las zapatillas, así como su longitud y anchura. La puntera debe ser lo suficientemente ancha para poder mover los dedos, pero sin llegar a ser demasiado espaciosa para evitar que el pie se deslice. Si notas que los dedos están apretados o empujan contra la parte frontal, necesitas una talla más.
"Llevar unas zapatillas que no se ajusten bien o aprieten provoca muchos de los problemas que veo en mi clínica. Deben ofrecer una buena transferencia de equilibrio entre la pisada del talón y el despegue de los dedos", dice Schaeffer.
En otras palabras, cuando el talón toca el suelo mientras caminas o corres, la zona media del pie soporta el peso de tu cuerpo para que sigas avanzando. Después, los dedos de los pies se encargan de impulsarte hacia delante en la última fase (el despegue de los dedos). Las zapatillas ayudan a proteger los pies durante esos movimientos y soportan todo el cuerpo en todas las fases de la zancada, momento en el que la sujeción en el puente del pie es fundamental, según Schaeffer.
Este podólogo añade que, cuando la zancada y la transferencia del equilibrio no están alineadas, aparecen problemas en la salud de los pies.
¿Debo llevar plantillas?
Si piensas que puedes necesitar plantillas o plantillas ortopédicas, acude a un podólogo para que te ayude a determinar la mejor solución para tus pies. Si ya las utilizas para dolencias como la fascitis plantar, llévalas contigo cuando vayas a comprar zapatillas para asegurarte de que se ajustan bien con ellas puestas.
"Existen plantillas excelentes de venta libre que se pueden comprar casi en cualquier sitio", dice Schaeffer. "Un podólogo también puede recetar plantillas ortopédicas personalizadas para diferentes tipos de zapatillas".
Texto: Emilia Benton