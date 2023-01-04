¿Qué ajuste deberían tener las zapatillas? La reflexión de un podólogo | Artículo de "OGC"

Es importante tener en cuenta el ajuste y la sujeción de todo tipo de zapatillas, no solo de los modelos de rendimiento. Esto incluye las zapatillas de andar por casa, las sandalias, los zapatos de vestir y las zapatillas deportivas.

"Si sufres dolor crónico en los pies, como dolor en el talón, molestias en el puente o fascitis plantar, es recomendable garantizar la estabilidad de los pies al hacer cualquier tipo de actividad", explica Brad Schaeffer, podólogo cualificado y cirujano especializado en el pie y el tobillo de Nueva York. "La mayoría de los dolores e irritaciones provienen del desgaste que sufrimos en los pies, es decir, el estiramiento y el desgarro repetitivos que se producen al andar, correr o hacer actividades de alta intensidad".

Si sufres dolor crónico en los pies u otro tipo de dolencia que pueda agravarse al hacer running u otro deporte, asegúrate de acudir a un médico.

Una buena forma de encontrar zapatillas que ofrezcan sujeción es escoger la talla adecuada. Al comprarlas, debes tener en cuenta dos dimensiones clave del tamaño del pie: la anchura y la longitud. Las zapatillas Nike ofrecen un tallaje normal, ancho y extraancho. Si unas de anchura normal te quedan demasiado estrechas, prueba con otras anchas o extraanchas.

Unas zapatillas que se ajusten bien deben quedar ceñidas en la zona del mediopié y el talón, y envolver cómodamente la parte trasera del talón. También deben ofrecer un poco de libertad de movimiento en la zona de la puntera. Si los dedos tocan la parte frontal de las zapatillas, es probable que sean demasiado ajustadas y puedan causar dolor o molestias en las uñas y los dedos. Por el contrario, las zapatillas que son demasiado largas o anchas pueden hacer que los pies se deslicen, lo que puede desestabilizarte al andar o correr.

Cuando te estés probando zapatillas nuevas, ten en cuenta que los pies tienden a hincharse durante el día, por lo que es mejor que te las pruebes por la tarde. Además, los pies de los adultos suelen alargarse o ensancharse a lo largo de la vida debido a que los ligamentos y los tendones del pie se vuelven más elásticos con el tiempo. Esto es algo normal y otro buen motivo para que, si puedes, te pruebes las zapatillas.