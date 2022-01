Cómo prevenir la periostitis tibial al correr

La periostitis tibial se asocia al running puesto que se produce como consecuencia de un impacto repetido en la tibia al correr sobre superficies duras. Cada vez que los pies tocan el suelo al correr, la parte inferior de tu cuerpo recibe el impacto. Por ello se considera que el running es una actividad de alto impacto.



Parte de la responsabilidad de la tibia consiste en recibir y disipar el impacto. Cada kilómetro y medio, tocamos el suelo en torno a mil veces. Es mucho impacto.



Esto no será un problema si tenemos un patrón de pisada correcto, una buena forma de correr y si contamos con las zapatillas de running adecuadas. De hecho, las investigaciones demuestran que correr ayuda a proteger las articulaciones. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy demuestra que el running mejora la salud de las caderas y las articulaciones de la rodilla.



Entonces, ¿por qué hay tantos runners con periostitis tibial? En parte, por la sobrecarga. Cuantos más kilómetros corras, más riesgo de padecerla. Los impactos repetitivos y constantes pueden desgastar la tibia. Por eso hay estudios que muestran que los runners de maratones tienen un índice mayor de periostitis tibial.



Si haces running de larga distancia, debes tener en cuenta que salir a correr con demasiada frecuencia puede llevar a una periostitis tibial. Hay que dejar que el hueso se recupere. Si no se trata, podría derivar en fracturas de la tibia por estrés y en un aumento del dolor.



Los desequilibrios musculares o la debilidad en el tren inferior como son la contracción de los cuádriceps o las caderas debilitadas pueden aumentar el riesgo de sufrir periostitis tibial. Esto añade estrés y responsabilidad a la tibia a la hora de dispersar el impacto al pisar el suelo.



Un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine observó que hay una correlación entre runners con periostitis tibial y el debilitamiento de los músculos de la cadera. De hecho, en la investigación se propone la utilización de las pruebas de fuerza de la cadera como herramienta para la detección del riesgo de periostitis tibial.



El patrón de pisada también puede afectar a las posibilidades de desarrollar periostitis tibial. La sobrepronación y el impacto en el talón también están relacionados con la periostitis tibial.



Cuando hay impacto en los talones, la elevación de la punta del pie (dorsiflexión) en el momento del contacto con el suelo hace que los tejidos blandos que rodean la tibia se tensen. De manera similar, la inclinación excesiva de los pies hacia dentro acompañada de un aplanamiento del puente del pie en cada impacto (sobrepronación) también añade estrés a la zona media de las piernas. Esto genera microdesgarros e inflamación en los tejidos blandos. Los dos tipos de patrón de pisada aumentan el riesgo de sufrir periostitis tibial.