Noodles de arroz y gambas frescas

Nutrición
Última actualización: 3 de junio de 2020

Por Nike Training

Receta de noodles de arroz con gambas frescas

Una receta sencilla y saludable que tendrás lista en solo 20 minutos. 4 raciones.

Junta estos sencillos ingredientes y crea un plato de noodles de arroz con gambas frescas repleto de sabor y proteína. Es ideal para almorzar o cenar.

Saludable, fácil de hacer y, por supuesto, delicioso.

Ingredientes

17 onzas de gambas peladas crudas
7 onzas de puerro
1 cucharada de aceite de oliva
14 onzas de edamames pelados
1 ⅔ tazas de leche de coco baja en grasa
½ taza de salsa de soja
1 ⅔ tazas de agua
7 onzas de noodles de arroz

Ingredientes

500 g de gambas peladas crudas
200 g de puerro
15 ml de aceite de oliva
400 g de edamames pelados
400 ml de leche de coco baja en grasa
120 ml de salsa de soja
400 ml de agua
200 g de noodles de arroz

Instrucciones

  1. Corta el puerro en finas tiras. Calienta el aceite en una sartén a fuego medio. Añade el puerro y, a continuación, las gambas, que deberás hacer aproximadamente 1 o 2 minutos por cada lado. Añade los edamames, la leche de coco, la salsa de soja y el agua.
  2. Hiérvelo todo a fuego lento y cocínalo durante unos minutos. Apártalo. Mientras tanto, cuece los noodles siguiendo las instrucciones del paquete y escúrrelos. Después, júntalos con la mezcla de gambas en un cuenco y ya los tienes listos para servir. Para un toque extra de sabor, añade un poco de chile, cilantro y lima.

Información nutricional por ración

Calorías 693
Hidratos de carbono: 61 g
Proteínas: 41 g
Grasas: 32 g

Recetas saludables de Lifesum.

Más información
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Publicación original: 3 de junio de 2020

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