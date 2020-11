Mira cómo pasa para hacer que pase

1. Despiértate y crea.

Justo cuando acabes de despertarte, “visualiza el proceso” durante cinco minutos. Visualiza todos los comportamientos que vas a necesitar para alcanzar tu objetivo y anótalos. Imagina, por ejemplo, que quieres hacer las paces con un familiar después de un tiempo. Visualízate enviándole un mensaje para programar una llamada y meditando o haciendo ejercicio para centrarte antes de llamarle. Visualízate diciéndole con calma todo lo que le quieres decir y comprándole una tarjeta para enviársela después. A continuación, lleva estos pasos a la práctica tal y como los has visualizado. Esto genera confianza y, si lo practicas de manera habitual, tu cerebro recibe el mensaje de que te mereces que las cosas salgan bien, porque estás actuando conforme al plan que habías visualizado, según explica Michael Ceely, psicoterapeuta y entrenador de rendimiento mental en Berkeley (California, EE. UU.). De acuerdo con Ceely, si haces este ejercicio de visualización nada más despertarte, le das a tu mente el tiempo suficiente para registrar ese plan visual antes de que lo lleves a la práctica en la vida real.



Este ejercicio también te servirá para prepararte si quieres avanzar hacia visualizaciones más complejas que podrían asustarte o parecerte poco realistas en un inicio, como lanzar tu propio negocio. “Aprende a rebobinar tus imágenes y a volver a empezar lentamente si ves que no encajan”, dice Fifer. “Con el tiempo y con la práctica, tendrás más control y capacidad para adaptar las imágenes a lo que quieres experimentar exactamente”, nos comenta.



2. Presta atención a los detalles.

Según nos explica Chu, cuando imaginas todos los detalles, escenarios y emociones que participan en la consecución de tu objetivo, realmente lo que estás haciendo es practicar cómo conseguirlo con acciones concretas, en lugar de pensar en ello de manera informal. Para hacer bien este ejercicio, ten en cuenta tus cinco sentidos y cómo participarían en el camino hacia tu meta, tal y como aconseja Anna Hennings, asesora de rendimiento mental en Austin (Texas, EE. UU.).



Si tu objetivo es escalar una montaña, visualiza el tacto de las rocas que tocarás, el aroma del aire libre, la vista del valle que contemplarás desde lo alto, el sonido del viento y el sabor del almuerzo que comerás cuando llegues a la cima. Si tu objetivo es conseguir un trabajo en la empresa que siempre has soñado, visualiza el traje que llevarías para la entrevista, el café que te tomarías justo antes, la música de fondo que escucharías para tranquilizarte, etc. Si no dejas nada a la imaginación o, más bien, si dejas TODO a la imaginación, la imagen que crees en tu cabeza te parecerá más real, explica Chu.



3. Recuerda un momento triunfal.

Recordar un momento triunfal puede ayudarte a identificar tus fortalezas, así como los pasos que llevaste a cabo para conseguir tu objetivo. De ese modo, te resultará más fácil replicarlo, según nos dice Hennings. Recordar también puede ayudarte a revivir y recuperar la energía y confianza que sentiste en ese triunfo, lo que es especialmente útil si estás dudando de tus posibilidades.



¿No logras identificar ningún triunfo anterior que se parezca al objetivo que tienes ahora en mente? No te preocupes. Piensa en un momento en el que te sintieras completamente en paz, con mucha motivación o increíblemente fuerte y, a continuación, utiliza ese momento “para influir y guiar tus emociones y fisiología en el presente”, dice Hennings. Por ejemplo, si quieres que una presentación virtual te salga perfecta, pero nunca has hecho una presentación en directo delante de una clase enorme, rebobina a un momento en el que consiguieras calmar tus nervios, por ejemplo en una primera cita. O también puedes basarte en los éxitos de otras personas, explica Hennings. Observa con atención a otra persona que esté realizando la misma tarea y exactamente como tú quieres hacerlo. Identifica lo que ha funcionado y, a continuación, visualízate mejorando tus habilidades basándote en lo que has aprendido.



4. Imagínate lo contrario a lo que quieres.

Si alguna vez pierdes la motivación por perseguir un objetivo, prueba a realizar un ejercicio llamado visualización negativa. “Imagínate cómo sería la vida si ocurriera lo contrario a lo que quieres, si no consiguieras tu objetivo”, comenta Laurie Santos, profesora de psicología y directora del Silliman College en la Universidad de Yale. Visualízate sufriendo una lesión que te impida viajar y sacar a la luz tu espíritu mochilero, o perdiendo la memoria y, por tanto, la capacidad de escribir tu novela. “Ese pequeño cambio de pensamiento hará que sientas una enrome gratitud por lo que tienes”, dice Santos.



Es muy sencillo: nos volvemos complacientes y, a menudo, nos aburrimos porque estamos acostumbrados a que todo sea siempre igual, aunque lo que tengamos nos guste. Sin embargo, la visualización negativa puede hacernos despertar de ese estado, comenta Santos. La próxima vez que sientas que te cuesta ponerte en marcha o empezar a escribir, imagínate perdiendo la capacidad para hacerlo y, seguramente, recuperes la motivación de inmediato.



Ten en cuenta que, aunque la visualización puede ayudarte a cruzar la línea de meta de una maratón, también tendrás que entrenar tu resistencia física si nunca has recorrido largas distancias, apunta Chu. Lo mismo vale para aprender a tocar el piano o dejar de utilizar tanto plástico: aunque la visualización ayude, sigue siendo necesario esforzarse para conseguir los objetivos que uno quiere. Al final, tu objetivo final es conseguir lo que visualizas para visualizar todo lo que puedes conseguir.