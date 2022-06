Cómo elegir las zapatillas adecuadas para hacer running en cinta

La cinta te permite hacer el mismo ejercicio que si corrieras al aire libre, pero, eso sí, exige un poco más de esfuerzo. ¿Y eso por qué? Porque eres tú quien condiciona tu entrenamiento, eligiendo la velocidad, la resistencia y la dificultad de tu carrera. Al correr al aire libre, dependes del entorno y de las sorpresas que te tenga preparadas. Piensa en lo mucho que cambia una carrera al aire libre cuando sopla el viento, por ejemplo.

No obstante, a pesar de ser tú quien tienes que crear las condiciones para correr en cinta, lo bueno es que no habrá día en que no puedas hacerlo. El mal tiempo no te detendrá. Además, correr en cinta también supone un menor impacto para las articulaciones, y es más práctico.

Al ser tú quien decides a qué ritmo y con qué elevación correr, podrás seguir una rutina de ejercicios más constante, así como ponerte metas más exigentes. La cinta es una herramienta fantástica para cumplir y mantener tus objetivos de fitness.

Correr en cinta es diferente a correr al aire libre, pero no por ello es mejor o peor. Ambas opciones mantienen tu cuerpo activo y te permiten completar tu entrenamiento.