Los mejores vestidos deportivos Nike que puedes comprar ahora
Guía de compra
Estos vestidos deportivos son resistentes, ideales para practicar cualquier actividad física y tan cómodos que no querrás quitártelos.
No es de extrañar que los vestidos deportivos vuelvan a ser tendencia. Además de ofrecer frescura y permitir todo tipo de movimientos, muchos de estos vestidos tienen bolsillos interiores, refuerzos para el pecho y otras características pensadas para jugar al tenis o al golf, o levantar peso.
Descubre los mejores vestidos deportivos Nike diseñados para diferentes actividades y ocasiones.
El mejor vestido deportivo Nike para el gimnasio: vestido de entrenamiento Nike Bliss Luxe para mujer con pantalón corto incorporado
El vestido de entrenamiento Nike Bliss Luxe para mujer con pantalón corto incorporado resulta ideal para quienes prefieren el mayor flujo de aire y la libertad que proporciona una falda, pero buscan la sujeción y la compresión de un pantalón corto.
Principales características:
- Bolsillos de seguridad en el pantalón corto para objetos imprescindibles
- Body y refuerzo para el pecho incorporados que aportan sujeción en los saltos, las sentadillas y las zancadas
- Tejido flexible con capilarización del sudor que ofrece transpirabilidad y comodidad
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Los mejores vestidos deportivos para el tenis
Diseño no plisado: vestido NikeCourt Dri-FIT Slam
Si prefieres jugar al tenis con un vestido de ajuste ceñido, pero sin que te comprima, echa un vistazo al modelo NikeCourt Dri-FIT Slam.
Principales características:
- Tecnología Nike Dri-FIT que capilariza la humedad y mantiene la transpirabilidad
- Revestimiento de malla para un look a capas
- Aberturas en las partes delantera y trasera del vestido para un mayor flujo de aire
Diseño plisado: vestido NikeCourt Dri-FIT Tennis
El vestido NikeCourt Dri-FIT Tennis se ha confeccionado con un tejido suave y elástico que capilariza el sudor y con un fluido diseño plisado, por lo que proporciona comodidad al moverse por la pista.
Principales características:
- Tecnología Nike Dri-FIT que elimina el sudor del cuerpo y favorece un secado rápido
- Diseño plisado fluido e inserciones de malla que mejoran el flujo del aire y la transpirabilidad
- Ajuste entallado para una sensación más natural
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El mejor vestido deportivo Nike para el golf: vestido de golf Nike Dri-FIT Ace
Este vestido cuenta con un ajuste cómodo y holgado, y con perforaciones que proporcionan frescura en todas las rondas.
Principales características:
- Bolsillos traseros y laterales con forro de malla para guardar objetos importantes
- Diseño plisado fluido y tejido elástico y ligero que favorecen el flujo de aire
- Tecnología Nike Dri-FIT que capilariza el sudor de la piel para una evaporación más rápida
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Los mejores vestidos deportivos para el día a día
Aunque no están diseñados para ninguna actividad concreta, estos vestidos deportivos proporcionan comodidad y transpirabilidad durante todo el día.
Vestido Nike Air para mujer
El vestido Nike Air para mujer es una prenda cómoda, transpirable y versátil que puedes llevar de un sinfín de formas.
Principales características:
- Cuello en forma de U con una cremallera delantera para un ajuste y un estilo personalizados
- Puede llevarse solo o con una camiseta entallada debajo
- Tejido de punto suave y elástico que ofrece sujeción
Vestido Nike Sportswear Essential
Este modelo está diseñado con el ajuste de tu camiseta holgada favorita, pero con el estilo de un vestido.
Principales características:
- Tejido de punto fabricado con al menos un 75 % de algodón orgánico que proporciona suavidad y comodidad
- Hombros con caída para un look y un ajuste informales
- Largo mini
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Texto: Julia Sullivan