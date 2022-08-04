Los mejores sujetadores deportivos de talla grande de Nike
Guía de compra
Mira los mejores sujetadores deportivos de talla grande de Nike que funcionan a nivel profesional para adaptarse a tu estilo de vida.
Piensa en un buen sujetador deportivo como la base fundamental de tu rutina de fitness. Cuando encuentras uno con el ajuste perfecto, puedes ponerte en marcha con seguridad y estar lista para dar lo mejor de ti misma en cualquier entrenamiento. Los sujetadores deportivos Nike están disponibles en tres niveles de sujeción: ligera, media y alta, y en tallas que van de la XS (de la copa A a la C) a la 3X (de la copa F a la G).
Cuando compras un sujetador deportivo de talla grande, ¿cómo sabes qué estilos o niveles de sujeción son los adecuados para ti?
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Cómo seleccionar el mejor sujetador deportivo de talla grande para ti
Encontrar el sujetador deportivo adecuado va más allá de la talla (aunque usar la talla correcta es esencial). Es igual de importante encontrar un sujetador que ofrezca el mejor nivel de comodidad y sujeción para ti.
No existe un nivel de sujeción ideal para todas las actividades ni para todas las personas, independientemente de la talla que uses. Para empezar, piensa en qué sensaciones esperas sentir en cada actividad en la que vayas a usar el sujetador.
- Sujeción alta: ¿es importante para ti minimizar al máximo el movimiento del pecho durante el día y en los entrenamientos? Si es así, escoge un sujetador de compresión y sujeción alta. Si quieres aliviar la presión sobre los hombros, prueba con un sujetador de sujeción alta y tirantes gruesos.
- Sujeción ligera: por otro lado, si buscas un ajuste más natural y que no comprima demasiado el pecho, opta por un sujetador de soporte ligero. Estos sujetadores no son solo para copas pequeñas, sino que cuentan con un diseño de perfil bajo en una amplia variedad de tallas, como el Nike Dri-FIT Alate Minimalist.
- Sujeción media: si buscas algo intermedio, es decir, quieres sujeción, pero los sujetadores de sujeción alta te parecen demasiado restrictivos, uno de soporte medio podría ser el más indicado para ti.
Características principales a tener en cuenta en cualquier sujetador deportivo
1.Tirantes regulables
Si buscas un sujetador deportivo que parezca hecho a medida, deberías poder ajustar los tirantes. Los tirantes son una pieza fundamental en cualquier sujetador deportivo, ya que ayudan a crear un ajuste equilibrado al distribuir el peso del pecho y aliviar la presión en la banda inferior. Unos tirantes bien ajustados proporcionan una tensión firme y cómoda.
2.Tipo de cierre
El tipo de cierre ideal depende de tus preferencias personales. Piensa en si quieres uno sin cierre, uno con cierre frontal o uno con cierre trasero. Nike te ofrece sujetadores deportivos de talla grande con todos estos tipos de cierre.
3.Tipo de copa
En cuanto a tipos de almohadilla y de copa, encontrarás sujetadores sin relleno, con relleno y de encapsulación, que ofrecen una forma y una sensación de compresión.
Los mejores sujetadores deportivos de talla grande de Nike
1. Nike Alate
La línea de sujetadores Nike Alate está diseñada para que parezcan una segunda piel mientras te mueves en tu día a día. Son tan suaves y cómodos que olvidarás que los llevas puestos.
Además, están fabricados con el tejido Dri-FIT de Nike, que capilariza la humedad de la piel y ayuda a evaporar el sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad. Echa un vistazo a los modelos de sujeción ligera, como Nike Dri-FIT Alate Minimalist, o a los de sujeción media, como Nike Yoga Dri-FIT Alate Curve.
2. Nike Swoosh
Si buscas el look de sujetador deportivo más icónico de Nike, prueba el Nike Swoosh: un sujetador sin cierre clásico y diseño cruzado en la espalda. En función del modelo específico, encontrarás sujetadores Nike Swoosh con sujeción media o alta. Algunos no incluyen almohadillas y otros cuentan con almohadilla extraíble de una pieza.
3. Nike Indy
El sujetador Nike Indy está diseñado para ofrecer una sensación deportiva y dinámica en cualquier tipo de movimiento, y está disponible en una gran variedad de colores y en tres modelos de talla grande distintos: cuello en V, cuello en U y cuello largo. Los tirantes de los sujetadores Nike Indy se ajustan en la parte frontal, por lo que puedes apretarlos o aflojarlos cuando lo necesites. Las almohadillas extraíbles ofrecen versatilidad y otro nivel de personalización.
4. Nike Alpha
El modelo Nike Alpha es un sujetador deportivo de sujeción alta que combina la compresión con copas con relleno que rodean el pecho y reducen el rebote. Los tirantes extraanchos pueden regularse desde la parte frontal, mientras que el cierre trasero añade un nivel adicional de seguridad. Este sujetador deportivo está disponible en dos modelos: uno con cremallera frontal para ponerlo y quitarlo fácilmente y otro con tirantes con cierre trasero.
Texto: Jennifer Davis-Flynn