Los mejores guantes de Nike para tus entrenamientos más intensos
Guía de compra
Protégete las manos y mejora tu agarre con los mejores guantes de Nike para levantar pesas y entrenar.
Desde esas personas que entrenan los fines de semana hasta las que levantan peso casi a diario, cualquiera que tenga un objetivo de fitness sabe lo frustrante que puede ser que una tontería como una ampolla, callos o las manos sudadas y resbaladizas se interponga en un buen entrenamiento. Si estás pensando en levantar pesas en el gimnasio, los guantes de entrenamiento pueden evitar esos contratiempos y proporcionarte mayor agarre y seguridad. Estos guantes Nike para levantamiento de pesas proporcionan la sujeción que necesitas para cumplir tus grandes objetivos y aumentar tu fuerza y resistencia, ya que están acolchados para proteger las manos y cuentan con sujeción en la muñeca para reducir el riesgo de lesiones. A continuación te explicamos todo lo que necesitas saber para encontrar los guantes para levantamiento de pesas adecuados.
Los mejores guantes de Nike para entrenar
Los guantes de entrenamiento Nike Gym proporcionan un gran agarre, protección y sujeción para el levantamiento de pesas, tanto para principiantes como para atletas de cross training con más experiencia. Estos guantes de entrenamiento están acolchados con espuma de alta densidad para proteger las palmas de las manos y proporcionar un agarre antideslizante. Las perforaciones en las palmas y el material de malla ligera y transpirable del dorso de la mano permiten que el aire circule para evitar el exceso de sudor en las manos. Además, para dar más sujeción a la muñeca, el cierre por contacto seguro se adapta a la muñeca para ofrecer un ajuste ceñido y práctico. Estos guantes se han diseñado con presillas para ponérselos y quitárselos fácilmente después de entrenar.
Las ventajas de los guantes para levantamiento de pesas
Mejor agarre: el sudor puede hacer que sostener las pesas con las manos sea una tarea difícil. Por este motivo se suele utilizar tiza para el levantamiento de pesas, pero puede irritar la piel y los pulmones, además de que puede ser difícil de limpiar después de entrenar. Unos guantes de entrenamiento pueden darte más agarre para levantar pesos pesados o para hacer dominadas sin resbalarte, por ejemplo. También puedes combinarlos con cintas para la muñeca para conseguir un mejor agarre en ejercicios de empuje como el peso muerto.
Protección frente a lesiones: el levantamiento de pesas puede sobrecargar los tendones de los dedos, lo que puede provocar rigidez en estos con el tiempo y llegar a causar microrroturas, con la consiguiente inflamación o tendinitis. Llevar guantes de entrenamiento ayuda a proteger y dar sujeción a los dedos, las manos y las muñecas. Aunque los guantes para levantamiento de pesas no deben usarse para curar una lesión o como único remedio para evitar lesionarse, pueden ser una herramienta adicional para ayudarte a superar tu marca personal de levantamiento de pesas sin problema.
Prevención de callos y ampollas: levantar pesas sin guantes causa fricción entre las manos y las pesas, lo que puede provocar callos o ampollas con el tiempo. Los callos pueden ser dolorosos si empiezan a abrirse, haciendo que el levantamiento de pesas sea doloroso e incómodo.
Sujeción en la muñeca: muchos guantes para levantamiento de pesas ofrecen sujeción y estabilidad en la muñeca en los entrenamientos de levantamiento de peso. De esta forma se alivia la presión de los nervios de la muñeca, que puede acabar provocando adormecimiento y hormigueo en las manos y los dedos. Algunos guantes para levantamiento de pesas ofrecen sujeción gracias a que se adaptan a la muñeca, pero asegúrate de buscar otros ejercicios de prehabilitación para informarte de tus necesidades específicas para el levantamiento de pesas.
Preguntas más frecuentes
¿Deberías utilizar guantes de entrenamiento si eres principiante?
Si acabas de empezar a levantar pesas, puede ser buena idea practicar tanto con guantes de entrenamiento como sin ellos. Levantar pesas sin guantes puede mejorar tu fuerza de agarre, pero una vez que empieces a aumentar el peso y te acostumbres, los guantes te proporcionarán una protección y sujeción muy beneficiosas.
¿Deberías utilizar guantes para levantamiento de pesas para hacer dominadas y peso muerto?
Si llevas guantes para levantamiento de pesas para hacer ejercicios como dominadas o dominadas de agarre supino, asegúrate de que los guantes no sean muy gruesos. Es más difícil conseguir un buen agarre con una capa gruesa de tejido, ya que puede provocar que hagas menos repeticiones. Por otro lado, si te sudan mucho las manos o sueles tener callos, la protección que te proporcionan los guantes de entrenamiento en la palma de las manos podría ser necesaria para que sigas entrenando.