Los mejores guantes de fútbol de Nike para esta temporada

Los mejores guantes de fútbol americano Nike para esta temporada
Guía de compra
Echa un vistazo a la tecnología de los guantes de fútbol americano Nike que pueden mejorar tu estilo de juego: desde materiales antideslizantes a diseños regulables y transpirables.
Rendir al máximo en el terreno de juego requiere dedicación y preparación. El levantamiento de pesas, los ejercicios para mejorar el juego de pies y una buena alimentación son solo algunos aspectos que te ayudarán a jugar mejor.
Cuando llega el gran día, es importante contar con la equipación adecuada, sobre todo unos guantes que se ajusten bien, según la posición en la que juegues. Echa un vistazo a los mejores guantes de fútbol americano Nike para esta temporada y descubre cómo pueden optimizar tu rendimiento en el campo.
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Los mejores guantes de fútbol americano Nike
1.Para correr con la pelota: los guantes de fútbol americano Nike D-Tack
Los corredores necesitan acolchado en la parte exterior de las manos para amortiguar los golpes que puedan recibir al esquivar placajes y maniobrar para dejar atrás la defensa. Los guantes Nike D-Tack protegen los dorsos de las manos con el acolchado, lo que ayuda a llevar la pelota con facilidad.
Además, proporcionan una gran ventaja a la hora de sujetar la pelota: las palmas adherentes tienen un 24 % de goma, así que son una superficie con un agarre natural que te ayudará a atrapar la pelota y a protegerla durante toda la temporada, incluso cuando llueva.
2.Para recepciones con una sola mano: los guantes de fútbol americano Nike Vapor Jet
Para atrapar la pelota con una mano como las estrellas de este deporte, necesitas una buena forma física, habilidad y talento. Llevar un par de guantes de primera categoría también ayuda. Los guantes de receptor de Nike con tecnología Magnigrip+, como los Nike Vapor Jet 7.0, cuentan con una combinación de poliéster, silicona y spandex.
Su tejido elástico te permite mover y flexionar los dedos. Además, te proporcionan agarre y tracción en los momentos más decisivos.
También cuentan con perforaciones en los dedos para ofrecerte transpirabilidad y puños regulables para conseguir un ajuste personalizado.
3.La mejor opción para mantener la calidez: los guantes de fútbol americano Nike Sideline
Si no sientes los dedos, tampoco sentirás la pelota. Si el frío no te frena las ganas de volver a saltar al campo, ponte los guantes Nike Sideline y mantén las manos calentitas.
Este modelo cuenta con un forro de tejido Fleece y piel de oveja muy duradera en las palmas para mantener a raya el frío. La correa regulable de la muñeca también protege del frío.
4.Para jóvenes: los guantes de fútbol americano Nike Superbad y los Nike Shark
Los guantes Nike Vapor Jet y los Nike D-Tack están disponibles en tallas para niño/a para que puedan disfrutar de una equipación profesional. Si buscas un modelo exclusivamente infantil, echa un vistazo a los guantes para niño/a Nike Superbad y los Nike Shark.
Los dos incorporan material Magnigrip en la palma para ofrecer un agarre firme. Además, los Nike Superbad cuentan con una capa de acolchado flexible y ligera en el dorso de la mano y los dedos. Deja que tu joven atleta elija el modelo con el que mejor se siente en el campo.
Texto: Greg Presto