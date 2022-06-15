Los mejores bañadores Nike para hombre

Los bañadores tipo jammer Nike están pensados para nadar a gran velocidad, con un diseño elegante y un ajuste adaptable que ayuda a reducir la fricción en el agua. El tejido Nike HydraStrong es resistente y duradero. Cuenta con un refuerzo interno en la parte frontal que proporciona sujeción, costuras planas que ayudan a evitar el roce y cordones para lograr el ajuste perfecto.

Los bañadores tipo jammer Nike están disponibles en dos longitudes (una llega justo por encima de la rodilla y una opción más corta por la mitad del muslo) y se han fabricado para resistir largas sesiones de natación o lucirlo en el próximo triatlón.

También puedes probar los slips de natación. Al igual que los bañadores de tipo jammer, los slips de natación Nike están confeccionados con tejido HydraStrong y cuentan con cordón interior, costuras planas y un refuerzo frontal para ofrecer sujeción.

RELACIONADO: ¿Qué beneficios aporta la natación?