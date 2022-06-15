Los mejores bañadores Nike para hombre
Guía de compra
La colección de baño para hombre de Nike ofrece bañadores para las jornadas de piscina o playa: desde boardshorts clásicos hasta coloridos bañadores cortos.
Si estás haciendo planes de verano para disfrutar de la playa con amigos, hacer largos en la piscina o probar un nuevo deporte acuático, necesitarás un buen bañador. La colección Nike Swim ofrece una gran variedad de bañadores para todas tus aventuras de verano, con opciones de longitud de 12,5, 18 y 23 cm y muchos colores y estampados diferentes.
Los bañadores Nike están fabricados con tejidos de alto rendimiento que se adaptan a tus movimientos, se secan rápido y, al mismo tiempo, proporcionan comodidad y protección. Descubre los cinco mejores estilos de bañadores Nike para hombre.
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1.Mayor longitud y comodidad elástica: bañador corto de 23 cm
El clásico bañador corto Nike; cuenta con una entrepierna de 23 cm, cubre por completo los muslos y está disponible en varios estampados llamativos. La cintura elástica y el cordón exterior ofrecen una comodidad ajustable. Además, los detalles de diseño, como las aberturas de ventilación de las perneras, que ayudan a que el pantalón se seque más rápido, y un slip incorporado para mayor comodidad y sujeción, hacen que este bañador no pase desapercibido.
Cuenta con bolsillos laterales con interior de malla para drenar el agua, así como con un bolsillo con cremallera que ofrece espacio adicional (acuérdate de sacar el móvil del bolsillo antes de saltar a la piscina).
2.Ni muy largo ni muy corto: bañador corto de 18 cm
Si no te entusiasman los bañadores de largo completo que llegan a las rodillas, pero buscas una prenda que cubra algo más que un bañador corto, el bañador Nike de 18 cm es justo lo que necesitas. Este bañador corto suele quedar unos centímetros por encima de la rodilla, lo que te permite moverte con libertad y comodidad sin enseñar demasiado (si no es lo tuyo). Al igual que la versión de 23 cm, este bañador cuenta con un forro de malla, cintura elástica, cordón exterior y bolsillos.
3.Una opción versátil para todo el día: bañador corto híbrido de 23 cm
El bañador corto híbrido Nike te permitirá pasar del agua al chiringuito sin problemas. El bañador corto híbrido Nike Merge de 23 cm tiene una cintura ceñida con cierre de botón, bragueta con cremallera y cordón interno, por lo que parece un pantalón corto normal. Sin embargo, el material Dri-FIT, el interior del bolsillo de malla y los detalles perforados permiten drenar el agua y aportan transpirabilidad, lo que lo convierte en un pantalón ideal para las actividades acuáticas.
4.Amplitud total de movimiento: bañador corto de 12,5 cm
El bañador corto de 12,5 cm, que llega por la mitad del muslo, es el bañador Nike para hombre más corto. Cuenta con un slip de malla integrado, cintura elástica y bolsillos, incluido un bolsillo trasero de cierre por contacto para guardar cosas pequeñas.
5.Para la natación de alto rendimiento: bañadores tipo jammer o slips Nike
Los bañadores tipo jammer Nike están pensados para nadar a gran velocidad, con un diseño elegante y un ajuste adaptable que ayuda a reducir la fricción en el agua. El tejido Nike HydraStrong es resistente y duradero. Cuenta con un refuerzo interno en la parte frontal que proporciona sujeción, costuras planas que ayudan a evitar el roce y cordones para lograr el ajuste perfecto.
Los bañadores tipo jammer Nike están disponibles en dos longitudes (una llega justo por encima de la rodilla y una opción más corta por la mitad del muslo) y se han fabricado para resistir largas sesiones de natación o lucirlo en el próximo triatlón.
También puedes probar los slips de natación. Al igual que los bañadores de tipo jammer, los slips de natación Nike están confeccionados con tejido HydraStrong y cuentan con cordón interior, costuras planas y un refuerzo frontal para ofrecer sujeción.
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Texto: Greg Presto