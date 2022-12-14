Los mejores bañadores Nike para niño/a
Guía de compra
Busca un bañador para niño/a que sea cómodo, duradero y que proteja del sol para que pueda jugar todo el día en la playa o piscina.
Cuando se avecina el verano o un viaje a un sitio cálido, toca asegurarse de que los niños tengan bañadores que puedan aguantar clases de natación, campamentos o días enteros en la playa. Si están creciendo muy rápido, puede que el bañador del año pasado les quede demasiado pequeño.
Si estás buscando bañadores infantiles para esta temporada, echa un vistazo a los mejores bañadores Nike para niño/a. Desde camisetas de natación de manga larga que protegen del sol hasta bañadores de pantalón corto y de una pieza funcionales: no te pierdas los mejores estilos de bañador Nike para niñas y niños.
Los mejores bañadores Nike para niñas
1.Bañador de una pieza Nike Essential
Si buscas un bañador clásico y funcional que puedan ponerse todo el verano, elige el bañador de una pieza Nike Essential. El diseño de espalda deportiva y la protección estándar en la parte de abajo proporcionan un ajuste sin preocupaciones: ofrece comodidad a las niñas durante cualquier actividad acuática.
2.Bañador de dos piezas Nike Water Dots
Este bañador de dos piezas deportivo cuenta con una parte de arriba asimétrica y una parte de abajo de talle alto, ambas con un diseño divertido, colores brillantes y un estampado de puntos. La parte de arriba de espalda cruzada ofrece comodidad y movilidad, por lo que es ideal para las clases de natación, surf u otras actividades acuáticas que practiquen las jóvenes atletas.
3.Midkini con logotipo Nike
Este bañador cuenta con un ajuste ergonómico y unos tirantes cómodos que se cruzan en la espalda, por lo que es perfecto para las niñas activas. El midkini (un estilo entre el bikini y el tankini) tiene una parte de arriba de longitud media y una parte de abajo de bikini a juego. Viene en distintos colores y tiene un llamativo logotipo caligráfico en la parte frontal.
4.Mono de manga corta con cremallera Nike
El mono de manga corta con cremallera Nike es la mejor opción para las niñas a las que les encanta darlo todo en la tabla de boogie o de surf. El mono proporciona protección y un ajuste ceñido, por lo que resulta muy práctico en los deportes acuáticos activos. Además, ofrece protección adicional a la piel (asegúrate de echarles crema solar en la piel expuesta).
5.Camiseta de manga larga Nike Swoosh Hydroguard
Si necesitan más protección solar, puede que convenga añadir una camiseta de natación al conjunto. Esta camiseta Hydroguard ofrece un factor de protección ultravioleta (FPU) de 40+ y tecnología Nike Dri-FIT que capilariza el sudor y la humedad de la piel para mantener la frescura y la transpirabilidad.
Los mejores bañadores Nike para niños
1.Camiseta de manga larga Nike Heather Hydroguard
La camiseta de natación Nike Heather Hydroguard cuenta con mangas largas y protege la parte de arriba del cuerpo de la radiación ultravioleta dentro y fuera del agua. Está confeccionada con materiales que capilarizan el sudor para mantener la frescura y la transpirabilidad durante los días activos al sol.
2.Pantalón corto Nike Shark Stripe y Nike Sea Friends
Estos bañadores cuentan con estampados divertidos y coloridos. Ofrecen un ajuste seguro y entallado con cintura elástica, cordón interno regulable y slip de malla incorporado. Además, incluyen un bolsillo de malla en la parte posterior para que los objetos que guarden en él se sequen fácilmente. La entrepierna de 20,5 cm llega justo por encima de la rodilla.
3.Camiseta de media manga Nike Heather Hydroguard
Si prefieren mangas más cortas, esta camiseta de media manga con tejido UPF 40+ especial para el agua es lo que necesitan. Esta prenda tiene una cinta en la nunca para evitar las rozaduras al nadar o jugar, mientras que el tejido suave Nike Dri-FIT gestiona y aleja la humedad de la piel para conseguir un secado rápido.
Texto: Claire Tak