Consejos aprobados por entrenadores para mejorar el derechazo en el tenis

Mejorar tu golpe de derecha en el tenis es una forma sencilla de perfeccionar tus habilidades en la pista.

Michael Sowter, director de tenis y principal entrenador de tenis femenino de la Universidad de Fordham, explica que, después del saque, el golpe de derecha o drive es sin duda el golpe más importante en el tenis.

En él, la mano que sostiene la raqueta está orientada hacia delante. Es una técnica esencial para devolver el golpe del adversario con potencia y control.

El exjugador de tenis profesional Kacper Owsian afirma que el drive es también uno de los golpes más fáciles de controlar. Además, prácticamente todos los estilos de este golpe se dan por buenos.

Dicho esto, debes saber que, por lo general, el golpe de derecha puede dividirse en 3 fases:

1. Giro unitario. Este es el primer paso para prepararse para dar el golpe. Como señala la United States Tennis Association, al girar es útil pensar en las caderas y el tren superior como una unidad. Tienes que dar un pequeño salto para devolver el golpe y girar el tren superior y la raqueta al unísono.



2. Giro hacia atrás. Cuando el cuerpo y la raqueta giran, el brazo continúa moviendo la raqueta hacia atrás formando un bucle o una "C". Este movimiento se llama giro hacia atrás.



3. Acompañamiento al golpe. El brazo lleva la raqueta hacia la pelota y por delante para acompañar el golpe con el cuerpo y así completar el derechazo.

Sowter explica que, tradicionalmente, el acompañamiento siempre se enseñaba por encima del hombro, pero actualmente hay muchas más variaciones.

Haz bien estas fases para mejorar tu estilo de juego. Para obtener más orientación, echa un vistazo a estos consejos de entrenadores y entrenadoras de tenis para mejorar tu golpe de derecha en el tenis.