Consejos aprobados por entrenadores para mejorar el derechazo en el tenis

Consejos aprobados por entrenadores y entrenadoras para mejorar el derechazo en el tenis
Deportes y actividades
Dominar este golpe es una forma segura de perfeccionar tu estilo de juego.
Mejorar tu golpe de derecha en el tenis es una forma sencilla de perfeccionar tus habilidades en la pista.
Michael Sowter, director de tenis y principal entrenador de tenis femenino de la Universidad de Fordham, explica que, después del saque, el golpe de derecha o drive es sin duda el golpe más importante en el tenis.
En él, la mano que sostiene la raqueta está orientada hacia delante. Es una técnica esencial para devolver el golpe del adversario con potencia y control.
El exjugador de tenis profesional Kacper Owsian afirma que el drive es también uno de los golpes más fáciles de controlar. Además, prácticamente todos los estilos de este golpe se dan por buenos.
Dicho esto, debes saber que, por lo general, el golpe de derecha puede dividirse en 3 fases:
1. Giro unitario. Este es el primer paso para prepararse para dar el golpe. Como señala la United States Tennis Association, al girar es útil pensar en las caderas y el tren superior como una unidad. Tienes que dar un pequeño salto para devolver el golpe y girar el tren superior y la raqueta al unísono.
2. Giro hacia atrás. Cuando el cuerpo y la raqueta giran, el brazo continúa moviendo la raqueta hacia atrás formando un bucle o una "C". Este movimiento se llama giro hacia atrás.
3. Acompañamiento al golpe. El brazo lleva la raqueta hacia la pelota y por delante para acompañar el golpe con el cuerpo y así completar el derechazo.
Sowter explica que, tradicionalmente, el acompañamiento siempre se enseñaba por encima del hombro, pero actualmente hay muchas más variaciones.
Haz bien estas fases para mejorar tu estilo de juego. Para obtener más orientación, echa un vistazo a estos consejos de entrenadores y entrenadoras de tenis para mejorar tu golpe de derecha en el tenis.
1.Concéntrate en el agarre
Entender cómo agarrar la raqueta es esencial para hacer un buen drive. Sowter afirma que la forma y el lugar por el que se agarra la raqueta determinan la velocidad y la trayectoria del golpe. El agarre influye en la fuerza con la que se golpea la pelota y en la dirección en la que va.
Hay diferentes posiciones de agarre para el golpe de derecha, cada una con sus ventajas e inconvenientes. Pruébalas todas para determinar si una de ellas te resulta mejor que las demás.
Para practicar los diferentes agarres, debes saber qué son los biseles de tu raqueta de tenis.
Los mangos de las raquetas de tenis tienen 8 lados que se conocen como biseles. Mira la parte inferior del mango de tu raqueta para ver los biseles numerados. El bisel 1 es el bisel que queda arriba cuando la pala de la raqueta está perpendicular al suelo. A continuación, los biseles se numeran en el sentido de las agujas del reloj si eres diestro o diestra y en sentido contrario si eres zurdo o zurda. Si utilizas la derecha, gira el mango en el sentido de las agujas del reloj y el bisel 2 quedará hacia arriba. Si utilizas la izquierda, gira el mango en sentido contrario a las agujas del reloj para ver el bisel 2.
- Agarre continental. También se le conoce como el "agarre de hacha" porque parece que estás agarrando un hacha. Para hacerlo, coloca el lado de la palma de la parte inferior del dedo índice contra el bisel 2 si utilizas la derecha o contra el bisel 8 si utilizas la izquierda. Coloca la culata de la raqueta en la base de la palma de la mano y rodea el mango con los dedos.
- Agarre oriental. El agarre oriental es más fácil de aprender y es bueno para los cambios rápidos de agarre, pero tiene menos efecto liftado (un movimiento de giro rápido hacia delante que hace que la pelota gire hacia delante cuando se golpea) que otras variaciones de agarre. Para el agarre oriental, apoya el lado de la palma de la parte inferior del dedo índice contra el bisel 3 si utilizas la derecha o contra el bisel 7 si utilizas la izquierda. Coloca la culata de la raqueta en la base de la palma de la mano y rodea el mango con los dedos.
- Agarre semioccidental. El agarre semioccidental puede resultar incómodo al principio, pero puede generar más efecto liftado que otros agarres. Para hacerlo, coloca el lado de la palma de la parte inferior del dedo índice contra el bisel 4 si utilizas la derecha o contra el bisel 6 si utilizas la izquierda. Coloca la culata de la raqueta en la base de la palma de la mano y rodea el mango con los dedos.
- Agarre occidental. El agarre occidental permite generar el máximo de efecto liftado. Sin embargo, es difícil de aprender para quienes están empezando. Para este agarre, coloca el lado de la palma de la parte inferior del dedo índice contra el bisel 5 tanto si utilizas la mano derecha como si utilizas la izquierda. Coloca la culata de la raqueta en la base de la palma de la mano y rodea el mango con los dedos.
- Agarre continental. También se le conoce como el "agarre de hacha" porque parece que estás agarrando un hacha. Para hacerlo, coloca el lado de la palma de la parte inferior del dedo índice contra el bisel 2 si utilizas la derecha o contra el bisel 8 si utilizas la izquierda. Coloca la culata de la raqueta en la base de la palma de la mano y rodea el mango con los dedos.
2.Ponte en la postura correcta
Diana Bukajeva, instructora de tenis en Life Time y extenista de la Universidad de Stetson, explica que la postura, es decir, la posición de los pies antes de golpear la pelota, es clave para generar potencia con el drive.
Añade que la elección de la postura correcta es fundamental para que la transferencia del peso y el equilibrio sean adecuados, y puedas cubrir la pista de forma más eficaz.
Hay 4 posturas básicas en el tenis: lateral, cerrada, semiabierta y abierta.
- Posición lateral. Bukajeva explica que este tipo de postura se utiliza a menudo para el derechazo. Para colocarte, los pies deben estar perpendiculares a la red. Es ideal para los golpes de corta distancia y los golpes que se realizan al acercarse a la red, ya que te encuentras en una posición idónea para dar un paso hacia atrás y hacia la pelota.
- Posición cerrada. Con una postura cerrada, los 2 pies giran más allá de 90 grados con respecto a la red, con el pie trasero detrás del pie delantero en relación con las caderas. Se requiere mucha rotación de cadera para golpear la pelota y no se utiliza a menudo para el golpe de derecha.
- Posición semiabierta. La postura semiabierta también es menos común para el golpe de derecha. Coloca los pies en diagonal a tu rival. Una persona diestra tiene que adelantar el pie izquierdo y poner los 2 pies en un ángulo de 45 grados con respecto a la red para que las caderas estén semiabiertas.
- Posición abierta. Sowter afirma que esta es otra postura habitual para el drive. Es una posición atlética en la que los pies están paralelos a la red, con las caderas y los dedos de los pies hacia delante. Es útil para golpear las pelotas llegan rápido, las altas y las que se van lejos.
- Posición lateral. Bukajeva explica que este tipo de postura se utiliza a menudo para el derechazo. Para colocarte, los pies deben estar perpendiculares a la red. Es ideal para los golpes de corta distancia y los golpes que se realizan al acercarse a la red, ya que te encuentras en una posición idónea para dar un paso hacia atrás y hacia la pelota.
3.Relájate
Es fácil tensarse mientras se practican deportes multidimensionales como el tenis.
Sowter explica que, como hay que pensar en varias cosas a la vez, te olvidas de parar y respirar, y eso hace que te tenses. Sin embargo, mejorarás tu golpe de derecha si te relajas un poco al golpear. Sowter afirma que el derechazo es un movimiento fluido, así que, cuanto más te relajes, mejor será el resultado.
Los signos que indican tensión al hacer un drive son levantar los hombros, mantener los codos demasiado cerca del cuerpo (lo que Sowter llama "brazos de cocodrilo") y acortar el giro hacia atrás.
Tanto si practicas ejercicios como si juegas un partido, piensa: hombros abajo y alejados de las orejas. Sowter recomienda hacer una pausa entre los saques para inspirar profundamente, relajar las muñecas y los hombros, y volver a concentrarte. Esto te ayudará a calmarte, lo que puede mejorar tu derechazo.
4.Acompaña a la pelota
Cuando hagas un golpe de derecha, intenta continuar el movimiento en lugar de detenerte una vez que hagas contacto.
Bukajeva afirma que el contacto con la pelota es solo el 50 % del golpe. Acompañar el golpe crea más efecto liftado, garantizando que la pelota de tenis vaya más alto y más lejos sobre la red.
¿Cómo se acompaña el golpe de la pelota en un derechazo?
Sowter comenta que es útil pensar en que debes golpear una cadena de 3 pelotas de tenis. Así, cuando haces contacto, no solo le das a la primera pelota, sino también a la tercera.
Owsian explica que, cuando golpees la pelota, debes terminar el golpe con la raqueta completamente detrás del hombro.
5.Practica hasta la saciedad
Aunque parezca un tópico, es verdad: la práctica hace la perfección. Encuentra un colega, una máquina de pelotas o incluso una pared (asegúrate de que sea firme) y empieza a practicar tu drive.
Owsian también recomienda los golpes de sombra (realizar el movimiento sin que haya pelota que golpear) a quienes están empezando porque este ejercicio permite crear una memoria muscular que ayuda a tener una buena técnica en la pista.
Además, sugiere practicar los golpes de sombra frente a un espejo para poder prestar atención a la técnica.
Para no descuidar la calidad en favor de la cantidad, recurre a un instructor o una instructora de tenis que pueda ayudarte con tu derechazo. Sowter explica que está muy bien practicar mucho, pero, si practicas una técnica deficiente, tardarás más en mejorar.
Por eso, recomienda dar clases individuales y en grupo, y jugar un partido a la semana. Así, practicarás tus golpes 3 veces por semana.
Texto: Lauren Bedosky