Las mejores bolsas Nike para la equipación de baloncesto

Las mejores bolsas Nike para tu equipación de baloncesto
Guía de compra
Organízate durante toda la temporada con estas bolsas de deporte y mochilas Nike diseñadas para jugadores de baloncesto.
Desde los viajes con tu equipo de baloncesto a los que tienes que llevar varios uniformes a cuando necesitas tener tu equipación a mano para los partidos improvisados. La bolsa más adecuada depende de tu forma de entrenar y de cómo vivas este deporte.
Sea cual sea tu estilo, Nike tiene una amplia gama de bolsas de baloncesto para llevar organizada tu equipación y transportarla cómodamente. Utiliza esta guía para encontrar tu nueva bolsa ideal.
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Las mejores bolsas de Nike Basketball
1.Para un juego (y un espacio) de élite: bolsa de baloncesto Nike Elite
Si necesitas una bolsa para llevar todas tus cosas, opta por un modelo de entrenamiento mediano o grande, de unos 50 litros o más, para llevar toda la equipación de manera eficiente en un único lugar.
La bolsa de baloncesto Nike Elite, por ejemplo, cuenta con un compartimento principal tan grande que hasta puedes guardar la pelota en él. Además, tiene una zona con ventilación para las zapatillas y un bolsillo más en el interior. Se lleva con correas de mano y también tiene una correa regulable para el hombro con unidades Max Air que añaden acolchamiento.
2.Versatilidad para todo el día: mochilas de baloncesto Nike
Las mochilas de baloncesto Nike son más pequeñas que las bolsas de deporte. Suelen tener una capacidad de entre 25 y 32 litros en los modelos de adulto, y de entre 16 y 20 litros en los de niño/a. Además, llevan estampados inspirados en las estrellas de baloncesto de Nike.
Si quieres más comodidad, busca mochilas que tengan elementos como el acolchado Nike Air en las correas para cuando van muy cargadas, compartimentos independientes para las zapatillas y bolsillos con forro de aluminio para mantener frescas las bebidas.
La mochila de baloncesto Nike Hoops Elite Pro Printed tiene esos tres elementos y, además, una correa en la zona del esternón para distribuir la carga, y una funda interior acolchada para el portátil. Por eso es una mochila perfecta para el día a día, y más si vas al gimnasio directamente al salir de clase o del trabajo.
3.Para viajar con poco peso: bolsas con cordones Nike
Cuando vas al parque o al gimnasio para echar un partido informal, quizá ya llevas puesto todo lo que necesitas y solo te hace falta una mochila pequeña para llevar tus imprescindibles, como el móvil, las llaves o una botella de agua.
Las mochilas con cordones de Nike son ideales para esos momentos. Son suficientemente grandes como para llevar una pelota, pero lo bastante pequeñas como para llevarlas al hombro si no van cargadas. Algunas de estas mochilas con cordones llevan un bolsillo interior con cremallera para guardar con seguridad el móvil y las llaves y acceder a ellos fácilmente.
4.Para llevar las zapatillas: Bolsas para zapatillas Nike
Cuando inviertes en unas zapatillas de baloncesto de alta calidad para los partidos, quieres conservarlas en óptimas condiciones el mayor tiempo posible. Las bolsas de zapatillas Nike son geniales para llevarlas por separado del resto de la equipación para que no se arañen. El exterior resistente de estas bolsas, además, evita que se aplasten y pierdan la forma.
Algunas bolsas se han diseñado para que se parezcan a la clásica caja de zapatillas naranja de Nike, y otras son más sencillas y discretas.
Texto: Greg Presto