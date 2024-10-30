Nuevas superzapatillas: la tecnología Air impulsa a cada atleta para alcanzar el éxito
Novedades de productos
Llegan las últimas innovaciones en zapatillas de cara a la competición en París.
Antes del gran evento que tendrá lugar en París, Nike presenta las novedades Air más recientes para atletas, con especial hincapié en las Maxfly 2, las Victory 2, las G.T. Hustle y las Mercurial, zapatillas y botas revolucionarias que este verano llevarán las estrellas del atletismo, el baloncesto y el fútbol. El trabajo del Nike Sport Research Lab (NSRL) ha permitido crear unas superzapatillas ligeras y reactivas capaces de aumentar el retorno de energía y reducir el esfuerzo, 2 aspectos clave cuando una milésima de segundo puede marcar la diferencia.
Sigue leyendo para saber más sobre las últimas innovaciones en Air para atletas del élite y del día a día.
Maxfly 2 y Victory 2
Las Maxfly 2 son las zapatillas con clavos que Nike ha diseñado para velocistas que participan en pruebas de entre 100 y 400 metros (hasta una vuelta alrededor de la pista). Al igual que las Maxfly 2, las Victory 2 son otro modelo innovador con clavos que podrá verse en París. La diferencia es que estas están pensadas para atletas de media distancia, es decir, que corren entre 800 y 1.500 metros.
La tecnología Air Zoom se incorporó a las zapatillas con clavos por primera vez en 2020, y los nuevos modelos están diseñados con un perfil más plano y una mayor estabilidad, sin dejar de ofrecer el retorno de energía característico de Nike Air. Tanto las Maxfly 2 como las Victory 2 cuentan con la potencia de una placa de fibra de carbono con amortiguación Air Zoom. Incluso antes de que se terminara el diseño, 5 atletas de Nike lograron nuevos récords mundiales usando prototipos de las Victory 2.
Emily Farina, investigadora principal del NSRL, explica que, gracias a la introducción de la amortiguación Air Zoom en las Maxfly y las Victory, ha habido atletas que se han animado a probar distancias que nunca se habían atrevido acorrer.
G.T. Hustle
Las zapatillas de baloncesto G.T. Hustle 3 son lo último en innovación para potenciar el retorno de energía en la cancha. La nueva unidad Air Zoom del antepié se combina con una unidad Air Zoom Strobel para aumentar el almacenamiento y el retorno de energía. El NSRL descubrió que, haciendo el mismo ejercicio, se consumía menos oxígeno con las G.T. 3 que con las G.T. 2. Ese ahorro de energía supone un impulso importante para cualquier atleta.
Además, la investigación detrás de las G.T. Hustle ha estado dirigida por mujeres desde el principio y se ha basado en los comentarios de varias atletas. "Con este modelo demostramos que podemos innovar para nuestras atletas sin tener que crear unas zapatillas diferentes en un color diferente", afirma Elysa Davis, investigadora principal de Nike. "La clave está en escuchar la perspectiva de las mujeres sobre el deporte y adaptar el diseño en consecuencia. De esta forma, no solo creamos las mejores zapatillas de baloncesto para mujer, sino las mejores zapatillas de baloncesto en general".
Mercurial
Para satisfacer las necesidades de las estrellas del fútbol de Nike, hemos aplicado una serie de innovaciones a la tecnología Air Zoom para crear las nuevas Mercurial. La comunidad de futbolistas necesitaba unas botas bajas y resistentes que permitieran cortar, acelerar y frenar en seco. La unidad Air Zoom Strobel de 4 milímetros proporciona retorno de energía sin afectar al diseño, mientras que la forma de aleta debajo de esta mejoran la tracción. Estas Mercurial ofrecen un 10 % más de retorno de energía que el modelo anterior. La forma moldeada y el exclusivo diseño de la placa de la planta del pie de las Mercurial 2024 dan la sensación de una extensión natural del pie para cortar y esprintar fácilmente.
Las Nike Maxfly 2 y las Nike Victory 2 estarán disponibles en unidades limitadas en nike.com. Las Nike G.T. Hustle 3 y las Nike 2024 Air Zoom Mercurial llegarán a tiendas seleccionadas y nike.com a partir de julio de 2024.