Nuevas superzapatillas: la tecnología Air impulsa a cada atleta para alcanzar el éxito

Las Maxfly 2 son las zapatillas con clavos que Nike ha diseñado para velocistas que participan en pruebas de entre 100 y 400 metros (hasta una vuelta alrededor de la pista). Al igual que las Maxfly 2, las Victory 2 son otro modelo innovador con clavos que podrá verse en París. La diferencia es que estas están pensadas para atletas de media distancia, es decir, que corren entre 800 y 1.500 metros.

La tecnología Air Zoom se incorporó a las zapatillas con clavos por primera vez en 2020, y los nuevos modelos están diseñados con un perfil más plano y una mayor estabilidad, sin dejar de ofrecer el retorno de energía característico de Nike Air. Tanto las Maxfly 2 como las Victory 2 cuentan con la potencia de una placa de fibra de carbono con amortiguación Air Zoom. Incluso antes de que se terminara el diseño, 5 atletas de Nike lograron nuevos récords mundiales usando prototipos de las Victory 2.

Emily Farina, investigadora principal del NSRL, explica que, gracias a la introducción de la amortiguación Air Zoom en las Maxfly y las Victory, ha habido atletas que se han animado a probar distancias que nunca se habían atrevido acorrer.