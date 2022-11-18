Los mejores polos Nike para hombre
Guía de compra
Cuando la situación requiere un polo, los de Nike te solucionarán el problema, ya sea para ir al campo de golf, a la oficina o salir por la noche.
Para derrochar estilo: polos Nike Lifestyle
Los polos Nike Lifestyle ofrecen comodidad a la par que estilo ya sea con estampados florales llamativos, colores brillantes o diseños minimalistas y elegantes. Este modelo incorpora un ajuste holgado y tecnología Nike Dri-FIT para gestionar el sudor.
Gracias a la combinación de algodón y poliéster, el cuello no se arquea en los dobladillos, no le salen bolillas al tejido y no pierde la forma. Con un cuidado adecuado, el polo Nike Lifestyle se mantendrá como el primer día lavado tras lavado.
Para el campo de golf: polos Nike Golf
Esta colección de polos de golf está disponible en una variedad de diseños, incluso clásicos. Además, hay modelos entallados, de manga larga o más holgados. Los polos de Nike golf cuentan con tecnología Dri-FIT, por lo que seguirán ofreciendo transpirabilidad y comodidad mucho después del último hoyo.
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Para la pista: polos Nike Tennis
Los polos de tenis Nike tienen mangas que te permiten hacer golpes, servicios y voleas sin que se deforme el tejido ni se estiren las costuras. El tejido algo elástico está diseñado para adaptarse a tus movimientos tanto para agacharte a recoger una pelota como para llegar a un golpe alto.
La tecnología Dri-FIT mantendrá la misma frescura y transpirabilidad al final del set que al principio. Puedes escoger un polo de tenis con un color chillón, con rayas sutiles en las mangas o apostar por un look llamativo con el toro característico de Rafa Nadal estampado en el pecho.
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Para la pista: polos Nike Tennis
Los polos de tenis Nike tienen mangas que te permiten hacer golpes, servicios y voleas sin que se deforme el tejido ni se estiren las costuras. El tejido algo elástico está diseñado para adaptarse a tus movimientos tanto para agacharte a recoger una pelota como para llegar a un golpe alto.
La tecnología Dri-FIT mantendrá la misma frescura y transpirabilidad al final del set que al principio. Puedes escoger un polo de tenis con un color chillón, con rayas sutiles en las mangas o apostar por un look llamativo con el toro característico de Rafa Nadal estampado en el pecho.
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Texto: Greg Presto