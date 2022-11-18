Los mejores polos Nike para hombre

Los polos Nike Lifestyle ofrecen comodidad a la par que estilo ya sea con estampados florales llamativos, colores brillantes o diseños minimalistas y elegantes. Este modelo incorpora un ajuste holgado y tecnología Nike Dri-FIT para gestionar el sudor.

Gracias a la combinación de algodón y poliéster, el cuello no se arquea en los dobladillos, no le salen bolillas al tejido y no pierde la forma. Con un cuidado adecuado, el polo Nike Lifestyle se mantendrá como el primer día lavado tras lavado.