Los mejores polos Nike de ajuste entallado para hombre que ya se pueden comprar

Los 3 mejores polos Nike de ajuste entallado para hombre que debes comprar
Guía de compra
Estos polos Nike de ajuste entallado te ofrecen comodidad y transpirabilidad tanto para jugar al golf o al tenis como para lucir un look informal.
Estos polos Nike entallados se han confeccionado con material transpirable que capilariza el sudor para mantener la comodidad durante todo el día. Los polos son un básico de armario que proporcionan un look estructurado a medida, por lo que son perfectos para comer después de un partido o para hacer recados.
Ya sea para el tenis, el golf o todo lo demás, merece la pena probar estos polos Nike de ajuste entallado para hombre.
1.El polo Nike Slim entallado para hombre
Este modelo está disponible a rayas, con estampados y en una variedad de colores. El polo Nike Slim se ha confeccionado en una combinación de algodón orgánico y fibras de poliéster reciclado, por lo que es suave, elástico y un clásico total para jugar al golf o al tenis.
Principales características:
- Tecnología Dri-FIT de secado rápido
- Dobladillo trasero largo y aberturas laterales para que sea fácil de meter por dentro
- Ojales bordados en las axilas para mejorar la ventilación
- Cuello elástico para evitar que se arquee
Contenido relacionado: Las mejores gorras de golf de Nike para llevar en el campo
2.El polo Nike Rafa entallado para hombre
Este polo con el logotipo del toro bravo característico de Rafa Nadal es imbatible para cualquier fan.
Principales características:
- Tecnología Dri-FIT para mantener la transpirabilidad durante las voleas intensas
- Tejido Knit para añadir más ventilación
- Algodón orgánico y fibras de poliéster suaves al contacto con la piel
3.El polo de tenis NikeCourt Dri-FIT Advantage para hombre
Aunque se considera un polo, esta prenda de ajuste entallado no tiene cuello, por lo que cuenta con más ventilación en esta zona durante las rondas de golf o los partidos de tenis de especial dificultad e intensidad.
Principales características:
- Disponible en cinco colores llamativos
- Tecnología Dri-FIT para evitar que se acumule el sudor en la piel
- Cremallera con anilla en el cuello para añadir ventilación en el pecho
- Costuras desde la parte superior de los hombros a la parte delantera para ofrecer un diseño curvo en la forma de los brazos y un ajuste más entallado
Texto: Julia Sullivan