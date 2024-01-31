Los mejores pantalones cortos Nike de tallas grandes y para personas altas que ya puedes comprar

El Stride está pensado para el running: es un diseño ultraligero y transpirable que no te limita y que te ofrece frescura mientras sumas kilómetros. Los materiales Nike Dri-FIT evaporan el sudor, mientras que el panel de tejido transpirable en la parte trasera de la cintura aumentan la ventilación.

Incluso tienen un bolsillo trasero con cremallera para guardar el teléfono y tener las manos libres. Además, este bolsillo cuenta con protección interna contra la humedad para que el móvil no se moje con el sudor.

El pantalón corto Nike Stride está disponible en largos de entrepierna de 13 y 18 centímetros, en función de si prefieres un diseño más corto o un poco más de protección cuando corres.

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