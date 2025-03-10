Los mejores pantalones cortos Nike de running para mujer

Los mejores pantalones cortos de running Nike para mujer
Guía de compra
Estos pantalones cortos ligeros de running para mujer ofrecen transpirabilidad, frescura y comodidad en la cinta, la pista o el sendero por el que corras.
Cuando vas a correr, ya sea en interior o en exterior cuando hace buen tiempo, tienes que ponerte ropa adecuada. El pantalón corto de running perfecto puede ayudarte a optimizar el rendimiento. Tanto si tienes experiencia en el running y necesitas otro pantalón corto nuevo como si eres principiante y quieres comprarte el primero, te explicamos qué tienes que tener en cuenta.
Cada modelo, como cada runner, es diferente. Por eso, la elección ideal dependerá de las necesidades y preferencias personales. Las longitudes, los materiales y los estilos de los pantalones cortos de running pueden ser muy diferentes, y tener tantas opciones distintas puede resultar abrumador. Por suerte, estás en el lugar ideal para encontrar el mejor pantalón corto de running para mujer.
¿Qué características debes buscar?
- Materiales ligeros que eliminen el sudor y mantengan la frescura y la transpirabilidad.
- Compresión (o ajuste ceñido) para sujetar los músculos de las caderas y las piernas, mejorar la circulación y disminuir el dolor muscular.
- Un forro o una capa interior para evitar el roce que se puede producir por la fricción del tejido con la piel.
- Bolsillos para tener a mano tus cosas.
1. Material
Aunque estés entrenando, tus pantalones cortos no tienen por qué acabar empapados de sudor. Los mejores pantalones cortos de running para mujer están confeccionados con tejidos sintéticos que mantienen la humedad a raya y favorecen la transpirabilidad. Por ejemplo: el poliéster, el nylon o el spandex elástico (también llamado elastano).
Otra muy buena elección es el polipropileno. Este material resistente al agua regula la temperatura para mantener la frescura y la transpirabilidad en la prenda mientras corres. El pantalón corto Nike Dri-FIT está confeccionado con un tejido innovador y ligero que gestiona la humedad alejándola de la piel.
Si prefieres los materiales no sintéticos, el bambú es la opción perfecta. Esta alternativa a los materiales sintéticos se utiliza mucho en la ropa de bebé, es supersuave y elimina el sudor de forma natural.
2. Longitud
Hay personas que prefieren pantalones cortos muy cortos, mientras que otras prefieren las perneras más largas. Los pantalones cortos de running hasta la mitad del muslo suelen tener un tiro de la entrepierna de al menos 10 cm para ofrecer un poco más de protección, mientras que los modelos más cortos facilitan la movilidad y están más orientados al running de competición. Por su parte, los modelos que quedan por encima del muslo tienen una entrepierna de 8 cm o menos.
3. Compresión y sujeción
Hay personas que prefieren el ajuste más holgado de los típicos pantalones cortos de running, mientras que otras prefieren modelos más ceñidos. Un pantalón corto de running ceñido para mujer, o pantalón corto de compresión, proporciona más sujeción y reduce el roce que se puede producir por la fricción del tejido con la piel al correr. Los mejores pantalones cortos de compresión de running para mujer llegan al menos hasta la mitad del muslo para evitar que se suban.
4. Forro interior
Si has visto más de unos pantalones cortos de running para mujer, te habrás dado cuenta de que algunos tienen un forro interior. Este forro puede reemplazar la ropa interior para ofrecer más comodidad y movilidad. Además, ayuda a evitar el roce, favorece la transpirabilidad y protege el pantalón corto de la acumulación de bacterias.
Otros pantalones cortos de running para mujer llevan incorporado un forro de compresión. A este diseño también se le suele llamar 2 en 1 porque tiene una capa exterior más holgada y una capa interior ceñida que protege de los roces.
5. Costuras
Otra característica que hay que tener en cuenta a la hora de elegir unos pantalones cortos de running para mujer son las costuras. ¿Has pensado alguna vez en probar un diseño sin costuras? Algunas personas prefieren la ropa interior sin costuras porque apenas se nota, y ocurre lo mismo con los pantalones cortos de running. Además, si optas por este tipo de prendas, es menos probable que el pantalón te roce.
Por el contrario, los modelos con costuras ofrecen un nivel de estructura y sujeción que los pantalones sin costuras no tienen. Al final, es cuestión de preferencias.
6. Cintura
La cintura de un pantalón corto de running puede ser un factor decisivo. Lo ideal es que no se suba cuando corres y que no te apriete. Busca un modelo con una cintura amplia y gruesa que te ofrezca una protección adicional y, si tiene cordón o alguna opción de regulación, mejor.
7. Almacenamiento
Añadir bolsillos a los pantalones cortos de running es una genialidad. Así, puedes llevar el teléfono, el dinero, las llaves o lo que necesites. Si el almacenamiento es un punto importante para ti, busca un pantalón corto que tenga muchos bolsillos. Por cierto, además de los bolsillos más visibles en las piernas, algunos modelos tienen bolsillos ocultos en puntos clave de la cintura. Las cremalleras también son una ventaja para poder correr sin preocuparte por si se te cae lo que llevas en los bolsillos.
Tenemos un montón de pantalones cortos de running Nike para mujer, así que seguro que encuentras uno con todas las características que necesitas y un diseño adaptado a tu estilo. Nuestros modelos están disponibles en una gran variedad de estampados y colores, desde el blanco y negro básicos hasta el hot pink, el morado y el azul marino.
Texto: Erica Brooke Gordon