Los mejores pantalones largos y cortos cargo Nike
Guía de compra
Descubre estos prácticos pantalones que sirven para cualquier look y que combinan con diferentes necesidades y conjuntos.
Tanto si vas a pasarte el día haciendo senderismo como si quieres ir a dar un paseo por la playa, los pantalones cargo son una opción práctica para muchas actividades al aire libre. Y es que estos pantalones holgados se diseñaron originalmente como ropa militar (seguro que te suena su característico estampado de camuflaje caqui).
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En los últimos años, el pantalón cargo se ha convertido en un imprescindible en los looks urbanos. Actualmente, se confeccionan con distintos materiales, además del característico tejido de algodón resistente. Y los hay en muchos colores que van más allá del caqui o el verde militar básicos, y se suelen combinar con elegantes zapatos de tacón, pero también con zapatillas y botas militares.
Aquí tienes algunos de los mejores pantalones largos y cortos cargo Nike que te ofrecen tanto funcionalidad como un estilo innovador.
Tu opción de pantalón cargo táctico
Si tu prioridad es la funcionalidad, lo tuyo es la colección Nike All Conditions Gear (ACG), diseñada para ayudarte en todo tipo de actividades al aire libre, como senderismo, ciclismo o escalada.
Por ejemplo, el pantalón cargo Nike ACG Smith Summit para hombre cuenta con un resistente tejido repelente al agua y con características especiales para el senderismo. Entre otras, un mosquetón integrado para las llaves o los artículos de protección, y bolsillos cargo para guardar los básicos, como los snacks para la ruta. Lo mejor es que, gracias a las cremalleras, puedes convertir tus pantalones cargo largos en cortos conforme te vaya dando calor.
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Los mejores pantalones cargo para un look urbano
Si buscas los mejores pantalones cargo de estilo urbano para mujer, echa un vistazo a la colección Nike Sporswear Essential. Las prendas de la línea Nike Sportswear Cargo están hechas de diversos materiales, como el tejido Fleece o un tejido antidesgarro de mezcla de algodón fabricado con una técnica de entramado de fibras que lo hace más resistente.
Un ejemplo son los pantalones cargo ligeros de talle alto con tejido Woven hecho de materiales antidesgarro, que tienen el aspecto de unos pantalones cargo clásicos. Aun así, el ajuste amplio en las perneras y el diseño ceñido de la cintura aportan un toque único a estos pantalones y a otros muchos de la línea Sportswear.
Un crop top es el complemento perfecto para la cintura de talle alto con cordón elástico del pantalón. Si eres más de un look monocromático, elegante y deportivo, combina un body del mismo color con un par de chanclas deportivas. Para un toque más informal y divertido, opta por una sudadera oversize y completa el look con un gorro tipo pescador.
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Si el objetivo es relajarse
Si buscas el look de los diseños cargo con la comodidad de los joggers, los pantalones cargo Nike Sportswear Club Fleece (o su versión corta, más abajo) combinan lo mejor de ambos. En vez del material antidesgarro, estos cuentan con un tejido suave cepillado y una cintura elástica. Son igual de cómodos que tus joggers de tejido Fleece favoritos, con la ventaja de tener bolsillos cargo laterales en los que caben todos los imprescindibles: llaves, teléfono y cartera. Combínalos con una sudadera de tejido Fleece a juego y póntelos en todo tipo de ocasiones, ya sea para ir al gimnasio, dar un paseo, viajar o simplemente relajarte en tu día de descanso.
Algunos de los pantalones tipo cargo de esta colección son joggers y, combinados con la parte de arriba adecuada o con un jersey, atraerán todas las miradas. Así, puedes disfrutar de comodidad y estilo. Los bajos elásticos de estos pantalones también te permiten presumir de zapatillas. Para lograr un look informal pero elegante, ponte unas Nike Blazer cuando tengas cualquier plan de relax con amigos.
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Apuesta por un pantalón corto cargo
En épocas más calurosas, podrás llevar todas tus cosas en un pantalón corto cargo y evitar el exceso de calor de llevar pantalón largo. Para disfrutar de la misma comodidad y funcionalidad, tu opción podría ser los pantalones cortos cargo Nike Sportswear Club para hombre, por ejemplo. Están hechos del mismo tejido Fleece cepillado y suave que los modelos anteriores. Además del negro y el gris típicos, estos pantalones cortos están disponibles en colores más vistosos que son el complemento perfecto para lograr un look llamativo, combinados por ejemplo con unas zapatillas clásicas, como las Air Max.
Elige el pantalón corto cargo de tejido Woven P44 Nike Life para hombre para un look de oficina o para un brunch. Con un diseño de inspiración militar, se ha confeccionado en lona de algodón Woven transpirable y resistente que aporta frescura en los días calurosos. Completa este look funcional con otras prendas, como una camisa de manga corta, una chaqueta de estilo militar o una chaqueta de trabajo.
Texto: Kylie Gilbert