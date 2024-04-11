Tanto si vas a pasarte el día haciendo senderismo como si quieres ir a dar un paseo por la playa, los pantalones cargo son una opción práctica para muchas actividades al aire libre. Y es que estos pantalones holgados se diseñaron originalmente como ropa militar (seguro que te suena su característico estampado de camuflaje caqui).

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En los últimos años, el pantalón cargo se ha convertido en un imprescindible en los looks urbanos. Actualmente, se confeccionan con distintos materiales, además del característico tejido de algodón resistente. Y los hay en muchos colores que van más allá del caqui o el verde militar básicos, y se suelen combinar con elegantes zapatos de tacón, pero también con zapatillas y botas militares.

Aquí tienes algunos de los mejores pantalones largos y cortos cargo Nike que te ofrecen tanto funcionalidad como un estilo innovador.