Los mejores leggings Nike para la maternidad
Guía de compra
Los mejores modelos para antes y después del parto.
La comodidad y la flexibilidad son clave en el embarazo. Los mejores leggings de maternidad te ofrecen una sensación increíble, se adaptan a los cambios del cuerpo, te ofrecen sujeción para la barriga y son lo suficientemente versátiles como para seguir llevándolos cuando haya nacido tu bebé.
A continuación, hemos preparado una recopilación de nuestros mejores leggings de maternidad y te explicamos qué características los sitúan en los primeros puestos de la lista.
6 ventajas que hacen que los leggings de maternidad Nike marquen la diferencia
Los mejores leggings de maternidad Nike pertenecen a las colecciones Zenvy (M) y Nike One (M). Estos leggings y mallas cortas se han diseñado minuciosa y rigurosamente para antes, durante y mucho después del embarazo.
"Los leggings Zenvy (M) se han creado específicamente para mujeres embarazadas o que están entrando en esa etapa de la vida. Se han pensado para acompañarte durante toda la maternidad. Y eso va mucho más allá del embarazo", explica Emily Polkow, directora de productos en el departamento de ropa de Nike. "Hemos adaptado la versión estándar y le hemos añadido bolsillos exteriores, porque sabemos lo importante que son para este momento. También hemos añadido una cintura cruzada en la parte posterior con una ligera caída que permite una mayor elasticidad y libertad de movimiento, además de darte una cintura muy alta. El material InfinaSoft ofrece el doble de elasticidad que el spandex y, en combinación con su suavidad, da lugar a los leggings de maternidad definitivos".
Tal y como nos cuenta Polkow, los leggings Nike One (M) también están en esta lista porque proporcionan la comodidad, la confianza y la flexibilidad que hacen falta para mantener un estilo de vida activo durante todas las etapas del embarazo y la maternidad". "Su material ultrasuave cuenta con un acabado aterciopelado mate y un estampado y color increíbles para que sigas expresando tu estilo único. Además, tienen un precio superasequible".
1. Un tejido que se estira a medida que te crece la barriga
El tejido de los leggings de maternidad debe adaptarse al crecimiento de la barriga a lo largo del embarazo.
Los leggings y mallas cortas de talle alto y sujeción ligera de la colección Zenvy (M) de Nike para mujer ofrecen espacio adicional donde más lo necesitas. El tejido suave y elástico se adapta a tu cuerpo y se flexiona fácilmente para seguir todos tus movimientos.
Los leggings y mallas cortas Nike One de talle alto para mujer cuentan con un tejido elástico por zonas que se expande sin perder su estructura de sujeción.
Ambos modelos se estiran y mantienen su forma para ofrecer un ajuste ceñido y cómodo antes, durante y después del embarazo.
2. Tejido ligero y transpirable para mantener la comodidad
Nike prioriza la comodidad en toda su colección de leggings y equipación de entrenamiento. Los dolores corporales y los cambios de temperatura que se experimentan durante el embarazo hacen que en esta etapa sea más importante que nunca llevar prendas de entrenamiento supercómodas y sencillas.
Los materiales ultrasuaves, la tecnología Dri-FIT que capilariza el sudor y las costuras minimalistas equipan a los leggings y mallas cortas Zenvy y Nike One con la comodidad fresca que tu cuerpo necesita durante la gestación.
Nike ha actualizado el modelo Zenvy más vendido para su colección de maternidad para que ahora también disfrutes del tejido InfinaSoft en tus leggings de maternidad. Este tejido InfinaSoft se adapta a ti como una segunda piel sin sacrificar la sujeción ni la estructura que necesitas a medida que te crece la barriga.
El tejido ultrasuave y de densidad media de la colección Nike One de maternidad se estira y se adapta al cuerpo y a los movimientos para ofrecer un ajuste cómodo y firme durante cada trimestre y más allá.
3. Bolsillos para todas tus cosas
Siempre vas más cómoda si tienes bolsillos. En el embarazo y el posparto, tener espacio para llevar el móvil, las llaves o un chupete de repuesto hace que todos los días sean un poco más fáciles.
Los modelos Zenvy de maternidad y las mallas cortas Nike One de maternidad cuentan con unos bolsillos en los muslos que tienen un tamaño ideal para la mayoría de móviles y otros objetos del día a día. Tanto si prefieres bolsillos exteriores en los laterales (Zenvy), como si te gusta tener un bolsillo interior en la parte trasera (Nike One), puedes confiar en los leggings y mallas cortas de maternidad Nike para guardar tus cosas de forma rápida y sencilla.
4. Paneles estructurados con sujeción para la barriga
Los mejores leggings de maternidad no solo te dan espacio para la barriga. También te dan la sujeción que necesitas para moverte con comodidad y reducir la presión en la zona lumbar. El panel de la cintura de estos diseños top, además, se puede doblar hacia abajo cuando no necesitas tanta sujeción.
Las mallas cortas y los leggings Zenvy te ofrecen una sujeción ultrasuve a medida que te crece la barriga. Y los modelos de maternidad Nike One proporcionan un nivel extra de estructura y sujeción. Los dos cuentan con un panel en la cintura que se puede doblar hacia abajo fácilmente para cuando no estás haciendo ejercicio.
5. Cinturas que se mantienen en su sitio
Aunque no estés embarazada, mantener los leggings de talle alto en su sitio a veces es todo un reto. Y cuando la barriga del tercer trimestre ejerce presión sobre la cintura de la prenda, solo los mejores leggings de maternidad están a la altura.
Nike ha diseñado sus mallas cortas y leggings de maternidad Zenvy con una cintura extraancha que no se enrolla, se clava ni se mueve de su sitio.
6. Facilidad de lavado
Durante el embarazo y después de dar a luz es esencial contar con prendas que se puedan lavar en la lavadora. Cuando estás planificando las tareas de casa o cuidando de tu bebé, necesitas ropa deportiva que puedas meter en la lavadora sin pensarlo dos veces.
Los leggings y mallas cortas de maternidad Nike Zenvy (M) y Nike One se pueden lavar en la lavadora y son lo suficientemente resistentes como para llevarlos y lavarlos repetidamente durante años.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor material para los leggings de maternidad?
Los mejores leggings de maternidad están disponibles en una gran variedad de tejidos. Sin embargo, los materiales y la confección de los mejores leggings de maternidad deben proporcionar una sujeción cómoda con elasticidad para adaptarse a las necesidades de tu cuerpo antes, durante y después del embarazo. El equipo experto de Nike también recomienda tejidos que evaporen la humedad para mantener la frescura en los entrenamientos y en cualquier otro momento.
¿Hay que llevar leggings específicos de maternidad durante el embarazo?
Los leggings de talle alto superelásticos, aunque no sean de maternidad, son adecuados para las primeras fases del embarazo. En el tercer trimestre, cuando la barriga está más grande, los diseños específicos ofrecen el espacio, la protección y la estructura necesarios para adaptarse a tus necesidades.
Texto: Sarah duRivage-Jacobs