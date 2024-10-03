Los mejores leggings Nike para la maternidad

Los mejores leggings de maternidad Nike pertenecen a las colecciones Zenvy (M) y Nike One (M). Estos leggings y mallas cortas se han diseñado minuciosa y rigurosamente para antes, durante y mucho después del embarazo.

"Los leggings Zenvy (M) se han creado específicamente para mujeres embarazadas o que están entrando en esa etapa de la vida. Se han pensado para acompañarte durante toda la maternidad. Y eso va mucho más allá del embarazo", explica Emily Polkow, directora de productos en el departamento de ropa de Nike. "Hemos adaptado la versión estándar y le hemos añadido bolsillos exteriores, porque sabemos lo importante que son para este momento. También hemos añadido una cintura cruzada en la parte posterior con una ligera caída que permite una mayor elasticidad y libertad de movimiento, además de darte una cintura muy alta. El material InfinaSoft ofrece el doble de elasticidad que el spandex y, en combinación con su suavidad, da lugar a los leggings de maternidad definitivos".

Tal y como nos cuenta Polkow, los leggings Nike One (M) también están en esta lista porque proporcionan la comodidad, la confianza y la flexibilidad que hacen falta para mantener un estilo de vida activo durante todas las etapas del embarazo y la maternidad". "Su material ultrasuave cuenta con un acabado aterciopelado mate y un estampado y color increíbles para que sigas expresando tu estilo único. Además, tienen un precio superasequible".