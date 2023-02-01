Los 7 mejores estilos de abrigos Nike de invierno para niño y niña

Los 7 mejores abrigos Nike de invierno para peques
Guía de compra
Desde parkas aislantes y chaquetas acolchadas hasta cortavientos elegantes y chubasqueros, estas prendas de abrigo Nike para peques se han diseñado para proteger en diferentes tipos de tiempo.
Como unas botas de nieve con tracción o un gorro calentito, una chaqueta para el invierno resistente y con aislamiento es un básico en cualquier armario infantil. Tanto para divertirse en la nieve como para los ambientes húmedos y lluviosos, Nike ofrece una variedad de abrigos de invierno juveniles para diferentes edades y condiciones meteorológicas.
Estas chaquetas están disponibles en tallas para niños y niñas de 0 a 15 años. Echa un vistazo a continuación a los mejores abrigos Nike de invierno, desde chaquetas acolchadas con relleno sintético hasta capas exteriores resistentes al agua.
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Los mejores abrigos Nike de invierno para peques
1. Chaquetas acolchadas Nike para niño/a
Si buscas una chaqueta de invierno para el día a día que les ofrezca calidez para jugar en el exterior o ir al cole, elige una chaqueta acolchada. Muchas chaquetas acolchadas Nike infantiles contienen un aislamiento con relleno sintético y duradero que seca rápidamente, además de ofrecer una calidez supercómoda de lo más agradable.
Muchos modelos tienen un acabado repelente al agua para evitar que los peques se mojen cuando hace viento o nieva, y la mayoría tienen capucha para mantener la calidez en la cabeza y el cuello.
Además, por si esto fuera poco, las chaquetas acolchadas Nike de relleno sintético se pueden lavar en la lavadora.
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Nota: Algunas chaquetas infantiles Nike tienen una etiqueta en el interior para que puedan escribir su nombre. Estas etiquetas tienen varios espacios para que quienes hereden la prenda también puedan escribir su nombre.
2. Parkas Nike para niño/a
Otro tipo de chaqueta versátil para peques son las parkas largas, sobre todo el modelo Storm-FIT de la colección Nike All Conditions Gear (ACG) con diseño convertible. Esta chaqueta tiene una parte de abajo extraíble para que llegue por las rodillas o por las caderas.
Así, cuando haga más frío y haya que abrigarse más, podrán llevar la versión larga del modelo. Los días más cálidos, sin embargo, solo tienen que utilizar la cremallera oculta para acortar la prenda.
Algunas parkas, como los modelos Nike ACG convertibles, incluyen tecnología Nike Storm-FIT, que protege a tus peques contra el viento y la lluvia para mantener la comodidad en condiciones meteorológicas adversas.
3. Chaquetas para la lluvia Nike para niño/a
Para los inviernos de lluvia y aguanieve, quizá no sea necesario que siempre lleven una chaqueta de invierno con aislamiento. Puede que lo que necesiten sea una chaqueta para la lluvia.
Además de varios modelos diseñados con tecnología Nike Storm-FIT, también encontrarás muchas chaquetas Nike para la lluvia con tecnología Nike Dri-FIT incorporada. Este tejido evapora rápidamente la humedad de la superficie del material para evitar que se mojen. Además, el forro de malla de algunos modelos ofrece más transpirabilidad.
Para la mejor protección contra la lluvia, elige tejidos Woven impermeables con costuras selladas para bloquear la humedad.
4. Cortavientos Nike para niño/a
Cuando haga viento, equípales con un cortavientos duradero Nike para las actividades deportivas al aire libre, los paseos en bici o los recreos del cole. Los cortavientos Nike tienen un diseño ligero y amplio para poder combinarlo con jerséis o sudaderas y proteger a tus peques del mal tiempo.
La mayoría de cortavientos Nike infantiles incluyen puños ceñidos y una banda en el dobladillo para ofrecer más protección contra el viento. Además, algunos también tienen un acabado repelente al agua.
5. Chalecos Nike para niño/a
Plantéate elegir un chaleco para que tu peque lo lleve debajo de abrigos de invierno calentitos o encima de camisetas de manga larga o sudaderas. Los días más cálidos, una buena idea es llevar un chaleco como capa exterior única. O, si hace mucho frío, también se lo pueden poner debajo de una chaqueta acolchada con más volumen para añadir un toque de calidez.
El chaleco Nike Sportswear con relleno sintético, por ejemplo, es una prenda calentita y cómoda que protege el torso del frío. Además, los dos bolsillos grandes en la parte delantera con cierres de solapa les permiten guardar sus cosas mientras se mueven.
6. Chaquetas Nike de tejido Fleece para niño/a
Para los peques que quieren una prenda supersuave y calentita para el invierno, recomendamos la chaqueta Nike de tejido Fleece. El suave forro de tejido Fleece hace que estas chaquetas sean perfectas para descansar en casa, ir al cole cuando las temperaturas son suaves o ponerse debajo de otra chaqueta de invierno (como los chalecos) cuando hace mucho frío, como por ejemplo en los viajes de esquí o snowboard a la montaña.
7. Anoraks Nike para niño/a
Otra chaqueta perfecta para combinar con otras prendas son los anoraks infantiles Nike, que bloquean la humedad y el viento sin añadir peso o volumen. El anorak Nike Sportswear, por ejemplo, incluye un diseño de media cremallera y un bolsillo delantero con forro de malla para guardar las cosas con seguridad.
Texto: Julia Sullivan