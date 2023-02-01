Los 7 mejores estilos de abrigos Nike de invierno para niño y niña

Como unas botas de nieve con tracción o un gorro calentito, una chaqueta para el invierno resistente y con aislamiento es un básico en cualquier armario infantil. Tanto para divertirse en la nieve como para los ambientes húmedos y lluviosos, Nike ofrece una variedad de abrigos de invierno juveniles para diferentes edades y condiciones meteorológicas.

Estas chaquetas están disponibles en tallas para niños y niñas de 0 a 15 años. Echa un vistazo a continuación a los mejores abrigos Nike de invierno, desde chaquetas acolchadas con relleno sintético hasta capas exteriores resistentes al agua.

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