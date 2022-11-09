Los mejores abrigos Nike de invierno para mujer
Guía de compra
These styles are the top women’s coats for brisk temperatures.
Si donde vives hace mucho frío o vas a viajar a algún sitio con bajas temperaturas, es fundamental que tengas un abrigo de invierno. Con una amplia variedad de abrigos de invierno entre los que elegir (chaquetas acolchadas y con aislamiento, protecciones resistentes al mal tiempo, prendas cálidas de tejido Fleece y parkas), esta guía te ayuda a encontrar los mejores abrigos de invierno Nike que ofrecen el equilibro perfecto entre estilo y calidez.
Echa un vistazo a los mejores abrigos Nike de invierno para mujer con los que cubrir tus necesidades.
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Los mejores abrigos Nike de invierno para mujer
1. Chaquetas acolchadas con relleno sintético
Las chaquetas acolchadas Nike con plumón sintético mantienen a raya el frío y el viento. Algunos modelos ofrecen aislamiento Thermore, que contiene un 100 % de fibras recicladas de botellas de plástico e imita el look y el tacto del aislamiento de plumón.
Muchas chaquetas acolchadas con relleno sintético Nike también incorporan nuestra tecnología Therma-FIT, diseñada para ayudar a controlar y conservar el calor natural del cuerpo.
Si tienes pensado usar tu chaqueta en una zona de altas precipitaciones, busca un modelo con capucha y acabado repelente al agua para no mojarte.
2. Chaquetas acolchadas con relleno de plumón
Si buscas una chaqueta acolchada que conserve el calor sin dejar de ser ligera, quizá te interesen las prendas con relleno de plumón. Estos abrigos están diseñados para ofrecerte ligereza sin dejar de darte una buena protección contra el frío, sobre todo los modelos más largos que llegan hasta la mitad del gemelo.
Para contar con una mayor protección, busca abrigos con tecnología Nike Storm-FIT especial para hacer frente al viento y la lluvia, y mantener la transpirabilidad y la comodidad ante las condiciones más adversas.
3. Anoraks
Los anoraks Nike sirven de capa ligera para llevarlos por encima de una sudadera o por debajo de chaquetas más voluminosas para darte un poco más de calidez.
Algunos modelos ideales para el invierno, como el anorak Nike Dri-FIT Bliss Luxe, llegan hasta la mitad del muslo para añadir cobertura y cuentan con una cintura y una capucha que te permiten personalizar el ajuste para protegerte del mal tiempo.
4. Chaquetas para la lluvia
Las chaquetas para lluvia Nike están fabricadas con poliéster impermeable y repelente al agua para mantener la lluvia a raya gracias a sus tejidos resistentes y elementos añadidos como puños y cordones elásticos y capuchas con visera.
Si buscas una chaqueta para la lluvia con la que hacer ejercicio, los modelos específicos para running de Nike ofrecen protección tanto contra el viento como contra la lluvia, y tienen una capucha que mantiene el cuerpo seco mientras corres por caminos, senderos y pistas.
5. Parkas
Para el clima especialmente frío, las parkas hasta la mitad del gemelo o justo por encima de la rodilla mantienen el tren superior y las piernas aislados del frío. Muchas parkas Nike cuentan con una capucha y contienen aislamiento con relleno sintético.
6. Chalecos
Si buscas una opción versátil para los días algo más templados, prueba con un chaleco. Los chalecos con tejido Fleece o relleno de plumón Nike Sportswear son ideales para el día a día, y los chalecos Nike para running con aislamiento van muy bien para los entrenamientos en exteriores.
7. Chaquetas bomber
Si lo tuyo no son las chaquetas acolchadas, quizá te interese una chaqueta bomber brillante. Las chaquetas bomber Nike ofrecen un look más a tu medida que los abrigos de invierno y se pueden llevar por encima de una sudadera o una prenda térmica.
8. Chaquetas con tejido Fleece
Una capa cálida con tejido Fleece es una prenda obligatoria en tu armario de otoño, invierno e incluso primavera. Es una opción cómoda para llevar por casa o para combinar con ropa del día a día. La colección Nike para mujer incluye chaquetas con tejido Fleece de media cremallera o cremallera completa, algunas con tejidos tipo Teddy, y otras con tecnología Nike Therma-FIT para mantener la calidez.
9. All Conditions Gear (ACG) de Nike
Las aventuras invernales en exteriores requieren ropa ACG de Nike. Las chaquetas Nike ACG, creadas para actividades como los deportes de nieve o el senderismo por caminos nevados, cuentan con tejidos resistentes que son ideales para el mal tiempo y están diseñados para aguantar las condiciones más adversas. Muchos modelos están fabricados con materiales GORE-TEX, que añaden mayor protección para la lluvia.
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Texto: Emily Shiffer