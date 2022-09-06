Compra looks Nike a juego para toda la familia
Guía de compra
Estos conjuntos de looks Nike con zapatillas están disponibles en tallas para toda la familia.
Si quieres que toda tu familia lleve el mismo look de ropa deportiva y zapatillas, la colección Nike Mini Me está hecha para ti. Incluye una gran variedad de chándales de tejido Fleece, ropa de entrenamiento, camisetas con estampados, vestidos y zapatillas hasta para los más pequeños de la familia. Echa un vistazo a los mejores conjuntos Nike a juego en tallas para hombre, mujer y niño/a.
1.Chándal Nike Sportswear Club Fleece
Si buscas un conjunto básico y cómodo, y que cause sensación por el tejido suave de algodón y el ajuste holgado, elige Club Fleece. Este es uno de los productos Nike de tejido Fleece más vendidos por varias razones: es cómodo, se puede lavar en la lavadora y está disponible en todas las tallas. Hay sudaderas Club Fleece con media cremallera, con capucha, de cuello redondo y con cremallera completa en tallas para hombre, para mujer y para niño/a. Para crear un conjunto completo, opta por el jogger o el pantalón corto Club Fleece.
Combina el look con las Nike Air Max 270
Si quieres unas zapatillas de estilo deportivo para el día a día, echa un vistazo a las Nike Air Max 270. Apuesta por una combinación de colores clásica en blanco y negro para toda la familia, o deja que cada uno elija una combinación de colores diferente para variar un poco. Estas zapatillas (incluso las versiones para bebé e infantil) incorporan amortiguación Nike Air en la suela para una mayor comodidad.
2.Camisetas con estampado y pantalón corto Nike Sportswear
Los estampados llamativos y divertidos de la camiseta Nike Sportswear son ideales para toda la familia. Esta camiseta de ajuste estándar se ha confeccionado con un algodón suave, por lo que es perfecta para el día a día. Para completar el look, elige unos vaqueros o el pantalón corto Nike Sportswear a juego.
Combina el look con las Nike Air Force 1
Poneos las camisetas llamativas con unas Nike Air Force 1 clásicas. Las atemporales Air Force 1 blancas están disponibles en todas las tallas y para todas edades. Si algún miembro de la familia quiere darle su toque personal al conjunto a juego, puede elegir las Air Force 1 de perfil medio o alto, o una combinación de colores llamativa.
3.Chándal Nike Sportswear Tech Fleece
Toda la familia puede llevar un conjunto a juego gracias al diseño Nike Sportswear Tech Fleece. Las sudaderas con capucha proporcionan ligereza y calidez, y cuentan con bolsillos y con puños elásticos para ofrecer un ajuste cómodo.
Los adultos y los niños y las niñas mayores pueden llevar una sudadera con capucha y un jogger a juego, mientras que los más pequeños tienen la opción de llevar el mono Nike Sportswear Tech Fleece.
Combina el look con las Nike Air Huarache
Muestra tu amor por los años 90 con las Nike Air Huarache, diseñadas para ofrecer comodidad y un estilo informal. Estas zapatillas están disponibles en tallas para adultos y para niño/a, y cuentan con detalles de piel suave y materiales transpirables.
4.Pantalón cargo de tejido Woven con camiseta de manga larga Nike Sportswear
Si no te convencen los conjuntos de tejido Fleece, elige un pantalón cargo de tejido Woven a juego para ti y para el peque de la casa. Este pantalón es suave y cuenta con un cómodo cordón elástico y bolsillos en las costuras laterales. Busca una camiseta básica de manga larga Nike Sportswear que quede bien con el conjunto.
Combina el look con las Nike Blazer
Las Nike Blazer Mid '77 tienen un diseño vintage de perfil alto, y ofrecen comodidad para el día a día. Los botines para bebé se han fabricado con amortiguación suave y cordones elásticos. Están disponibles en las tallas más pequeñas para que los peques puedan presumir de zapatillas incluso antes de dar sus primeros pasos.
5.Mallas cortas de ciclismo y camiseta Nike Dri-FIT
Tanto si vas a montar en bici como si vas a pasar el día en casa, las mallas cortas de ciclismo a juego son una opción práctica e informal ideal para las familias más activas. Están pensadas para los días en los que hace demasiado calor como para llevar leggings, y ofrecen la elasticidad y la sujeción perfectas.
Estas mallas están diseñadas con un tejido de punto suave y un diseño de talle alto. Póntelas con una camiseta Nike Dri-FIT transpirable para mantener la frescura durante los días de calor.
Combina el look con las Nike Pegasus
Para un día activo en familia, podéis poneros las Nike Pegasus. Estas zapatillas están hechas para cualquier tipo de running: con ellas puedes correr 5 km en familia o perseguir a los más pequeños por el parque. La suela de goma cuenta con un patrón de tracción tipo gofre que proporciona agarre y durabilidad.
Texto: Claire Tak