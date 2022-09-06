Compra looks Nike a juego para toda la familia

Si buscas un conjunto básico y cómodo, y que cause sensación por el tejido suave de algodón y el ajuste holgado, elige Club Fleece. Este es uno de los productos Nike de tejido Fleece más vendidos por varias razones: es cómodo, se puede lavar en la lavadora y está disponible en todas las tallas. Hay sudaderas Club Fleece con media cremallera, con capucha, de cuello redondo y con cremallera completa en tallas para hombre, para mujer y para niño/a. Para crear un conjunto completo, opta por el jogger o el pantalón corto Club Fleece.

Combina el look con las Nike Air Max 270

Si quieres unas zapatillas de estilo deportivo para el día a día, echa un vistazo a las Nike Air Max 270. Apuesta por una combinación de colores clásica en blanco y negro para toda la familia, o deja que cada uno elija una combinación de colores diferente para variar un poco. Estas zapatillas (incluso las versiones para bebé e infantil) incorporan amortiguación Nike Air en la suela para una mayor comodidad.