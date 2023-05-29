Las mejores equipaciones y equipo de voleibol que debes añadir a tu lista

10 básicos de voleibol para llevar en la bolsa del gimnasio
Guía de compra
Los mejores accesorios, equipamiento, zapatillas y ropa de voleibol Nike se han diseñado para ayudarte a perfeccionar tu juego.
Si buscas renovar tu equipamiento de voleibol o hacerle un regalo a alguien que practique este deporte, la colección de voleibol Nike incluye ropa, zapatillas, accesorios y equipamiento para triunfar dentro y fuera de la pista.
(¿Nunca has jugado al voleibol? Te explicamos todas las posiciones de la pista de voleibol para que vayas familiarizándote.)
El elemento imprescindible de cualquier equipamiento de voleibol es el propio balón, pero existen otros productos de alto rendimiento diseñados para ayudarte a mejorar tus habilidades, como rodilleras o zapatillas de voleibol optimizadas para suelos duros.
Echa un vistazo a la lista de la mejor equipación de voleibol Nike para disfrutar más de cada partido.
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10 básicos de equipación Nike para voleibol
1. Rodilleras
Al lanzarte a por el balón sobre el suelo duro de la pista, es importante que lleves las rodillas protegidas. Las rodilleras de voleibol Nike incorporan una doble capa de espuma de alta densidad que amortigua los impactos. Además, gestionan el sudor con un tejido transpirable de punto abierto.
2. Zapatillas de voleibol
En el voleibol, es fundamental contar con unas zapatillas que ofrezcan buen agarre para pivotar, lanzarte hacia el balón y saltar durante el partido. Las zapatillas específicas para voleibol de Nike, como las Nike Zoom HyperAce 2, cuentan con una estructura para el talón que añade estabilidad y una suela de goma que aporta agarre y tracción reactivos en la planta del pie.
3. Chanclas
Cuando acabas un partido intenso, va genial ponerte unas chanclas para que los pies respiren y se relajen. Las chanclas Nike ofrecen una amortiguación de espuma reactiva que aporta una sensación mullida y te ayuda a recuperarte tras un esfuerzo intenso.
4. Pantalones cortos de voleibol
Los pantalones cortos de compresión, como los Nike Pro de 7 cm, son un clásico de las equipaciones de voleibol. Los mejores pantalones cortos para voleibol ofrecen un ajuste ceñido, capilarización del sudor y una banda elástica que aporta sujeción en la cintura.
5. Sujetador deportivo
El voleibol es un deporte dinámico y de alta intensidad, lo que requiere el uso de sujetadores deportivos de sujeción media o alta para minimizar el movimiento del pecho durante el partido.
Si buscas un ajuste ceñido y una sujeción adecuada (con o sin almohadillas), echa un vistazo a la colección de sujetadores deportivos Nike Swoosh. También puedes explorar la colección de sujetadores deportivos Nike Alpha si buscas un estilo con tirantes ajustables gruesos y copas moldeadas.
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6. Camiseta de manga corta o de tirantes
En pleno partido, una camiseta de manga corta con capilarización del sudor te ayuda a mantener el cuerpo fresco y seco para que jugar sea tu única preocupación. Pero si prefieres menos tejido y no quieres que te estorben las mangas, siempre puedes elegir una camiseta de tirantes. Nike ofrece camisetas tanto compresivas como holgadas de tejido transpirable que resultan muy suaves al contacto con la piel.
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7. Bolsa de deporte
Para llevar contigo toda la equipación esencial a la pista y de vuelta a casa, nunca está de más usar una bolsa de deporte con bastante espacio de almacenamiento. Algunos modelos incluyen compartimentos específicos para las zapatillas. Así podrás guardarlas en la bolsa cuando te cambies para ponerte las chanclas.
8. Accesorios para el pelo
Los lazos, las gomas y las cintas para el pelo de Nike ayudan a mantener la cara despejada cuando rompas a sudar durante los partidos. Además, si llevas una equipación de club pero quieres expresar tu estilo en la pista, un accesorio para el pelo que llame la atención puede ser tu gran aliado. Elige entre accesorios para el pelo de diversos estilos y patrones en la colección para voleibol de Nike.
9. Gafas de sol
Para quienes juegan en la playa o en exteriores, unas buenas gafas de sol son indispensables. Las gafas de sol Nike no solo te protegen de la luz, sino que también están diseñadas para no moverse de su sitio mientras juegas.
10. Balón de voleibol e inflador
Nike ofrece balones de voleibol diseñados para jugar en interiores y exteriores, ambos de 18 paneles para proporcionar una rotación óptima. Jugar con un balón a medio inflar no tiene gracia, así que nunca olvides tener a mano un inflador para mantenerlo firme y listo para la acción.
Texto: Emily Shiffer