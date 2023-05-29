Las mejores equipaciones y equipo de voleibol que debes añadir a tu lista

Si buscas renovar tu equipamiento de voleibol o hacerle un regalo a alguien que practique este deporte, la colección de voleibol Nike incluye ropa, zapatillas, accesorios y equipamiento para triunfar dentro y fuera de la pista.

(¿Nunca has jugado al voleibol? Te explicamos todas las posiciones de la pista de voleibol para que vayas familiarizándote.)

El elemento imprescindible de cualquier equipamiento de voleibol es el propio balón, pero existen otros productos de alto rendimiento diseñados para ayudarte a mejorar tus habilidades, como rodilleras o zapatillas de voleibol optimizadas para suelos duros.

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