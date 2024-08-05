Toda la equipación que necesitas para un triatlón

Miller afirma que algunas personas recortan tiempo enganchando las zapatillas a los pedales de la bici antes de la carrera, lo que les permite deslizar los pies en los pedales durante el tramo de transición. Otra posibilidad para ganar tiempo sería llevar las zapatillas de running también en la prueba de ciclismo. Si esa es tu estrategia, te recomendamos que elijas tus zapatillas en función de la distancia que vayas a recorrer. Aquí tienes algunas sugerencias de Andrew Bumbalough, responsable de la línea de productos de running de Nike, basadas en las disciplinas de triatlón más habituales y la duración del tramo de running de cada una.