Toda la equipación que necesitas para un triatlón
Guía de compra
En las competiciones de triatlón, la preparación es determinante para rendir adecuadamente. Asegúrate de que tienes estos artículos para darlo todo en cada prueba.
Sprint, Ironman... da igual el tipo de triatlón en el que vayas a participar: prepararse para cada parte de una carrera multidisciplinar puede ser más complicado de lo que parece. Da igual si ya tienes mucha experiencia o si es tu primera vez. La transición entre las pruebas de natación, ciclismo y running puede ser todo un reto. Prepararte para afrontar estos cambios puede ayudarte a ahorrar unos valiosos minutos, ya que contarás con lo que necesitas para competir.
Estas son algunas cosas que deberías tener en cuenta:
Opciones de ropa
La ropa que te pongas dependerá del tiempo que haga (por ejemplo, en los triatlones de otoño deberías llevar más capas que en los de verano). Sin embargo, es recomendable invertir en prendas que puedas llevar en más de un evento, tal y como recomienda Timothy Miller, coach certificado por la USATF y especialista en medicina deportiva del Wexner Medical Center de la Ohio State University. Así no tendrás que cambiarte de ropa para pasar de la carrera a la bici o viceversa. Aquí tienes algunos productos técnicos con sistema de gestión del sudor:
Camiseta sin mangas Nike AeroSwift
La ligereza y la transpirabilidad son cruciales, especialmente para las carreras en condiciones de calor, y la camiseta sin mangas Nike AeroSwift para mujer y hombre está diseñada para competir. Esta camiseta sin mangas ligera y suave utiliza la tecnología Nike Dri-FIT ADV para mantener la transpirabilidad y cuenta con orificios por todo el tejido que proporcionan una ventilación estratégica mientras te mueves.
Camiseta Nike Rise 365 y Nike One Classic
Las camisetas sin mangas y de tirantes pueden ser perfectas para las carreras más intensas, pero si quieres ponerte varias capas o las temperaturas descienden durante el triatlón, una prenda como la camiseta Nike Rise 365 para hombre y la Nike One Classic para mujer puede venirte muy bien. La camiseta Rise 365 es transpirable y ligera. Además, siguiendo los comentarios de la comunidad de runners, Nike ha incorporado ventilación en las zonas de mayor acumulación de calor del panel frontal de la versión actual para mantener la frescura mientras corres sin renunciar a la comodidad en los momentos de transición. En el caso de la camiseta Nike One Classic, el tejido ligero y supersuave se seca rápidamente y aleja el sudor de la piel para acelerar su evaporación.
Mallas cortas Nike AeroSwift y Nike Universa
Pasar de correr a la bici es más fácil si usas la misma parte de abajo para las dos pruebas. ¿Has pensado en llevar unas mallas cortas? Las mallas cortas Nike AeroSwift para hombre y las Nike Universa para mujer están diseñadas para competir y cuentan con tecnología Nike Dri-FIT de capilarización del sudor. El modelo AeroSwift cuenta con un forro interior para darte una mayor sujeción, con bolsillos adicionales alrededor de la cintura para guardar llaves o tarjetas y con ventilación para ofrecer una mayor comodidad. Las mallas Universa cuentan con una cintura extragrande para evitar se enrolle, se clave o se mueva, lo que supone una gran ventaja si vas a usarlo en varias fases. Además, el tejido con gestión del sudor mantiene la transpirabilidad y la comodidad.
Opciones de zapatillas
Miller afirma que algunas personas recortan tiempo enganchando las zapatillas a los pedales de la bici antes de la carrera, lo que les permite deslizar los pies en los pedales durante el tramo de transición. Otra posibilidad para ganar tiempo sería llevar las zapatillas de running también en la prueba de ciclismo. Si esa es tu estrategia, te recomendamos que elijas tus zapatillas en función de la distancia que vayas a recorrer. Aquí tienes algunas sugerencias de Andrew Bumbalough, responsable de la línea de productos de running de Nike, basadas en las disciplinas de triatlón más habituales y la duración del tramo de running de cada una.
Sprint (carrera a pie de 5 km): Nike Streakfly
Dada su corta distancia, puedes centrarte más en la velocidad que en la resistencia, y para eso, las Nike Streakfly son un modelo idóneo tanto para mujer como para hombre. Las Streakfly son las zapatillas de competición más ligeras de Nike, con una mediasuela ZoomX completa que proporciona una reactividad óptima y ligera. La parte superior de tejido Knit ultrafino ofrece comodidad y sujeción, y el refuerzo adicional en la parte delantera está diseñado para proporcionar estabilidad.
Distancia olímpica (carrera a pie de 10 km): Vaporfly 3
La distancia de 10 km puede suponer todo un reto, ya que puedes llevar un ritmo más rápido que el de una maratón, pero necesitarás resistencia para recorrer todos esos kilómetros. Teniendo en cuenta estos factores, las Nike Vaporfly 3 son una buena opción tanto para hombre como para mujer. Diseñadas específicamente para carreras de media distancia y maratones, las Vaporfly cuentan con una placa de fibra de carbono Flyplate, que proporciona una sujeción segura y una gran propulsión. La espuma ZoomX, que va desde el talón hasta la puntera, proporciona un retorno de energía aún mayor que los modelos anteriores para ofrecer un ajuste elástico y reactivo. Las Vaporfly 3 también pueden ser una buena opción para las distancias Sprint y Ironman.
Ironman (carrera a pie de 42 km): Alphafly 3
Correr una maratón ya es todo un desafío, pero en un Ironman añades pruebas de ciclismo y natación, así que es crucial contar con una gran resistencia. Las Nike Alphafly 3 para hombre y mujer pueden ser tus mayores aliadas en este sentido, ya que están diseñadas para maratones y competiciones de larga distancia por asfalto. Cuentan con espuma ZoomX, una parte superior Flyknit y una placa de carbono curvada, así como con la tecnología Air Zoom que proporciona una pisada con propulsión para lograr un movimiento más eficiente. Además, son las Alphafly más ligeras de Nike, por lo que proporcionan toda la amortiguación y el retorno de energía sin añadir peso.
Otros imprescindibles
Una vez que tengas listas la ropa y las zapatillas, podrás centrarte en otros componentes de tu equipación. Tal como nos explica Amie Dworecki, coach certificada por la USATF y directora de Running with Life, una buena equipación deberá contar con los siguientes elementos:
- Casco de ciclismo: sorprendentemente, Dworecki señala que, con el ajetreo de los preparativos, es una de las cosas que más se suelen olvidar. Desde luego, olvidarte el casco es un enorme inconveniente, ya que es imprescindible para competir, de modo que, a menos que tengas alguna tienda cercana a la que acudir, puede que te descalifiquen incluso antes de empezar.
- Material para cambiar ruedas: tan importante como tener un kit de reparación a mano es aprender a utilizarlo con velocidad. La experta recomienda practicar cómo cambiar una rueda de la bicicleta o cómo ponerle un parche varias veces antes de la carrera.
- Bolsa impermeable con tus datos: conviene llevar la información sobre la carrera, el carné de identidad y los contactos de emergencia.
- Gafas de sol: Dworecki afirma que, aunque no te las vayas a poner para correr, las echarás en falta en la prueba de ciclismo. "Como son necesarias para ir en bicicleta, para evitar los deslumbramientos y que no nos entre suciedad en los ojos, te las puedes guardar dentro del casco y así acordarte de ponértelas en el momento que las necesites", sugiere la experta.
- Gafas y gorro de natación: aunque son opcionales, el gorro reduce la resistencia hidrodinámica del agua, y las gafas son muy útiles cuando se compite con muchos nadadores. "A veces parece como si estuvieras nadando en una lavadora, dependiendo de la carrera", opina Miller. "Puedes ir bien sin las gafas cuando no hay nadie más nadando a tu lado, pero si hay un montón de gente salpicando agua a tu alrededor, y sobre todo si hace sol, las vas a necesitar".
- Toalla: puedes secarte al aire al salir del agua si hace calor, pero, si hace frío, necesitarás tener una toalla a mano para no empezar la siguiente disciplina congelándote.
- Crema o espray antirroces: son muy recomendables para evitar rozaduras. Si no te pones crema durante los entrenamientos, seguramente pienses que no la vas a necesitar en la carrera. Sin embargo, puede ser un acierto para evitar molestias, tal y como asegura Dworecki.
- Hidratación y energía para tomar durante la carrera: incluso en los triatlones Ironman, que cuentan con numerosos puntos de avituallamiento de agua, muchos participantes con experiencia se llevan una mochila de hidratación o algún tipo de carbohidrato, como un gel energético.
- Bolsa de transición: es la bolsa en la que vas a llevar tus cosas, así que mete ahí tu equipación, incluido todo lo que vas a necesitar después de la carrera. Puede tratarse de un par de calcetines extra, crema solar, una bolsa de hielo instantáneo, calcetines secos, sandalias o bálsamo labial. También es conveniente llevarse por si acaso algunos repuestos de los equipamientos que vas a usar en la carrera. Por ejemplo, un gorro o unas gafas de natación, otras gafas de sol o incluso un segundo bañador.
¿Y lo más importante? Miller sugiere que, si es posible, te entrenes con lo que usarás el día de la competición. Según el experto, el día de la carrera siempre trae alguna sorpresa, como más nadadores de lo previsto o un pequeño contratiempo con la bicicleta al que tienes que dedicar algunos minutos. Cuanto más practiques con posibles percances, especialmente de cara a las transiciones entre disciplinas, mejor será tu preparación cuando te coloques detrás de la línea de salida.
Texto: Elizabeth Millard