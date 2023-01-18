Las mejores chaquetas acolchadas Nike para mujer

Desde siluetas más cuadradas y amplias a looks ligeros y entallados, las chaquetas acolchadas de plumón Nike para mujer ofrecen calidez sin añadir peso.

El aislamiento de plumón se combina con la tecnología Nike Therma-FIT, por lo que cuentas con dos características que mantienen la calidez en el torso. Además, son cortavientos e impermeables. Algunos diseños concretos de la colección son lo suficientemente finos como para poder llevarlos debajo de otras chaquetas más gruesas a modo de protección extra.

Otras características importantes son los dobladillos interiores elásticos, los bolsillos con cremallera y forro de Fleece térmico para proteger las manos del frío y guardar objetos pequeños, y los orificios para los pulgares para ampliar la protección.