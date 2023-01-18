Las mejores chaquetas acolchadas Nike para mujer
Guía de compra
Equípate con una de estas chaquetas multifuncionales para disfrutar de tus actividades aunque haga frío.
Las chaquetas acolchadas son imprescindibles para los días más fríos.
Estos modelos Nike te aíslan del frío y son acolchados, pero no se interponen en tu camino mientras avanzas. Están equipados para protegerte en una amplia variedad de condiciones meteorológicas. Además, están disponibles en muchos estilos y opciones para todo tipo de actividades. Da igual si vas de senderismo o si solo los vas a usar para el día a día. Descubre las mejores chaquetas Nike acolchadas para mujer.
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Las mejores chaquetas acolchadas de plumón
Desde siluetas más cuadradas y amplias a looks ligeros y entallados, las chaquetas acolchadas de plumón Nike para mujer ofrecen calidez sin añadir peso.
El aislamiento de plumón se combina con la tecnología Nike Therma-FIT, por lo que cuentas con dos características que mantienen la calidez en el torso. Además, son cortavientos e impermeables. Algunos diseños concretos de la colección son lo suficientemente finos como para poder llevarlos debajo de otras chaquetas más gruesas a modo de protección extra.
Otras características importantes son los dobladillos interiores elásticos, los bolsillos con cremallera y forro de Fleece térmico para proteger las manos del frío y guardar objetos pequeños, y los orificios para los pulgares para ampliar la protección.
Las mejores chaquetas acolchadas con relleno sintético
Varias chaquetas acolchadas Nike para mujer llevan PrimaLoft ThermoPlume, un aislamiento de relleno sintético resistente al agua que imita la calidez, capacidad de compresión y volumen del aislamiento de plumón.
Estas chaquetas están equipadas con la tecnología Therma-FIT y ofrecen un ajuste elegante que te protege de las inclemencias del tiempo. Puedes disfrutar de todavía más comodidad con opciones de tejido Fleece extrasuaves que ofrecen calidez sin añadir peso. Estas chaquetas están hechas con la sostenibilidad en mente: se han fabricado con al menos un 50 % de fibras de poliéster recicladas. También tienen bolsillos de acceso sencillo y capuchas regulables.
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Las mejores parkas acolchadas
Estas parkas estilo acolchado están preparadas con relleno sintético o de plumón para ofrecerte una calidez total. Algunas parkas están equipadas con la tecnología Nike Storm-FIT ADV impermeable, que emplea un poliéster de microfibra ultrafino y un laminado muy transpirable para protegerte del viento, la lluvia y la nieve mientras retiene el propio calor corporal. Los forros ligeros convierten a estas chaquetas en una opción cómoda que no restringe demasiado el movimiento.
Da igual si buscas un ajuste más holgado u otro más entallado. Tenemos diseños para todos los gustos. También cuentan con cremalleras bidireccionales, bolsillos con forro Fleece y elásticos en el interior de los dobladillos.
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Las mejores chaquetas acolchadas para la lluvia y la nieve
Protégete de las inclemencias del tiempo con estas chaquetas acolchadas para mujer, que están equipadas con aislamiento y con el tejido Nike Therma-FIT Repel resistente al viento. Además, incluyen características multifuncionales como cordones regulables, puños Fleece, bolsillos con cremallera y bandas elásticas en los dobladillos. Así, estas chaquetas están listas para convertirse en tus favoritas para el frío y la lluvia.
Texto: Faith Brar