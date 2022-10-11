La mejor ropa Nike de golf para niño/a
Guía de compra
Hazte con estas prendas Nike de golf para niño/a y asegúrate de que estén vestidos adecuadamente para pasar un día en el green.
Los peques que ya están preparados para pasar del minigolf a las vueltas en el campo de prácticas o de golf deben tener una equipación adecuada. Muchos campos de golf, aunque no todos, tienen códigos de vestimenta que requieren llevar una camisa con cuello y pantalones clásicos o faldas. Antes de ir al campo, comprueba si tiene código de vestimenta.
La mejor ropa Nike de golf para niño/a está diseñada para respetar el código de vestimenta en la mayoría de campos de golf. Además, también está pensada para ofrecer comodidad y sujeción. Echa un vistazo a estos seis básicos Nike de golf para niño/a que harán que los más peques tengan todavía más ganas de practicar este deporte.
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La mejor ropa Nike de golf para niño/a
1.Partes de arriba de golf Nike
Nike dispone de una gran variedad de opciones para ofrecer comodidad a los más pequeños cuando jueguen al golf: desde polos sostenibles hechos con un 100 % de poliéster reciclado, hasta sudaderas de manga larga.
Las camisas de golf Nike clásicas para niño/a están hechas con materiales Nike Dri-FIT ligeros y transpirables que alejan la humedad de la piel. Los materiales elásticos de estas prendas facilitan el movimiento para que los más pequeños mejoren la puntería y practiquen su swing.
Consejo: se suele recomendar a los golfistas que se metan la camisa por dentro de los pantalones o la falda.
2.Partes de abajo de golf Nike
Las partes de abajo de golf Nike para niño/a están diseñadas para respetar el código de vestimenta estándar de los campos de golf y proporcionar la comodidad y la funcionalidad que se necesita en este deporte.
Por ejemplo, la falda Nike Club cuenta con un pantalón corto interior con costuras planas y suaves al contacto con la piel. Además, al no tener costura delantera, se mantiene en su sitio. También incluye un bolsillo discreto en uno de los laterales del pantalón corto interior. El tejido ligero y transpirable permite moverse libremente, y la tecnología Nike Dri-FIT dispersa el sudor.
Para los pequeños que prefieran llevar pantalones, la mejor opción son los pantalones clásicos o los pantalones cortos de golf hasta la rodilla, hechos con materiales que gestionan el sudor y están diseñados pensando en el rendimiento.
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3.Cinturones de golf Nike
Un cinturón puede aportar estilo y funcionalidad a cualquier conjunto de golf para los más pequeños. El cinturón de golf Nike Essentials es elástico y cuenta con diseños reversibles para que puedan cambiar de look a su gusto. Si tus peques prefieren un estilo más tradicional, opta por el cinturón de golf reversible con una hebilla en gris plomo cepillado.
4.Guantes de golf Nike
Unos buenos guantes de golf ofrecen agarre y protección para que los más pequeños saquen el máximo partido de su swing. Los guantes de golf Nike, confeccionados con piel en la palma de la mano y un tejido perforado en el dorso, proporcionan flexibilidad, durabilidad y buena ventilación.
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5.Gorras de golf Nike
Las gorras para protegerse del sol son un básico en los conjuntos de golf. Las gorras de golf Nike cuentan con características como ojales bordados para ofrecer ventilación y un tejido de poliéster con capilarización del sudor para ofrecer frescura y transpirabilidad durante todo el día a los más pequeños. Además, son ajustables, por lo que podrán usarlas durante años.
6.Zapatillas de golf Nike
El golf implica caminar mucho, sobre todo si juegas sin usar un carrito de golf. Cuando busques unas zapatillas de golf para niño/a, céntrate en características como una amortiguación suave y ligera, una parte superior transpirable, tracción en la planta del pie y elementos de diseño para ponérselas y quitárselas fácilmente, como las presillas.
Las zapatillas infantiles Nike Roshe G Jr. tienen un diseño sencillo pero innovador y una tracción con mucho agarre en la suela exterior. Además, la mediasuela ligera ofrece amortiguación y comodidad durante todo el día, mientras que la parte superior de malla proporciona transpirabilidad y un ajuste seguro. También cuentan con un refuerzo elástico en la lengüeta para evitar que entre la suciedad al recorrer el campo de golf. Estas zapatillas de golf están disponibles en tallas para peques que van de la 32 a la 40.
Texto: Hannah Singleton