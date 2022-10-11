Los peques que ya están preparados para pasar del minigolf a las vueltas en el campo de prácticas o de golf deben tener una equipación adecuada. Muchos campos de golf, aunque no todos, tienen códigos de vestimenta que requieren llevar una camisa con cuello y pantalones clásicos o faldas. Antes de ir al campo, comprueba si tiene código de vestimenta.

La mejor ropa Nike de golf para niño/a está diseñada para respetar el código de vestimenta en la mayoría de campos de golf. Además, también está pensada para ofrecer comodidad y sujeción. Echa un vistazo a estos seis básicos Nike de golf para niño/a que harán que los más peques tengan todavía más ganas de practicar este deporte.

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