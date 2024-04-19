Las mejores chaquetas para la lluvia Nike

Guía de compra

Nike cuenta con chaquetas plegables, ligeras y transpirables, tanto para los días lluviosos como para cuando nos cae un chaparrón en la montaña.

Última actualización: 19 de abril de 2024
4 min de lectura
Las mejores chaquetas Nike para la lluvia

No dejes que el mal tiempo te estropee el plan. Las mejores chaquetas para la lluvia evitan que te mojes cuando caen cuatro gotas o hasta un aguacero, incluso si estás al aire libre durante horas. Las chaquetas impermeables o resistentes al agua son excelentes para el día a día, ya sea para ir al trabajo, hacer senderismo o simplemente para sacar al perro. Tanto si buscas la mejor chaqueta plegable para ir de acampada como quieres la mejor chaqueta ligera para salir a correr, Nike ofrece diseños para hombre y mujer que todo el mundo puede llevar.

La mejor chaqueta para la lluvia

La mejor chaqueta para la lluvia es la que te sea más cómoda. No importa lo bonita que sea, si no evita que te mojes, no sirve para nada. La chaqueta Nike Trail Cosmic Peaks es resistente al agua y al viento, y está diseñada con tejido GORE-TEX Infinium, que te protegerá de los elementos. Además, cuenta con un diseño estilizado y plegable para que puedas llevarla contigo en caso de emergencia. Es la mejor chaqueta de lluvia para hombre, pero también es práctica para mujeres: solo tienes que guardarla en una bolsa cuando salgas de casa y sacarla cuando el tiempo cambie.

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La mejor chaqueta para el uso diario

La Nike Sportswear Everything Wovens es la mejor chaqueta de lluvia para mujeres que buscan incorporar una opción con estilo a sus looks diarios. Tiene la cintura ceñida y un exclusivo tejido de nylon mate con un aspecto arrugado que le da un toque moderno. Los amplios bolsillos con solapa hacen que no sea necesario llevar bolso para guardar tus cosas. Está disponible en tres colores, para que puedas elegir el que mejor se adapte a tu estilo.

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Las mejores chaquetas Nike para la lluvia

La mejor chaqueta para hacer senderismo

Cuando sales a hacer trail, necesitas un chubasquero que pueda soportar todo lo que la madre naturaleza te ponga en el camino. El mejor chubasquero para practicar senderismo es el Nike ACG Storm-FIT ADV GORE-TEX "Misery Ridge", diseñado con cremallera completa, capucha con visera y bolsillos con cremallera para mantener secos todos tus básicos, incluidos los aperitivos. Esta chaqueta para hombre presenta un ajuste holgado y está confeccionada con tejido impermeable y una membrana de GORE-TEX, por lo que puedes añadir más capas de abrigo debajo.

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La mejor chaqueta transpirable

Un aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir un tejido impermeable es que al tiempo que mantiene el agua a raya, también debe permitir que salga el sudor. La Nike Trail GORE-TEX Infinium es una chaqueta de trail running que tiene en cuenta la transpirabilidad gracias a la malla en el centro de la espalda que permite la ventilación, incluso en medio de un aguacero. Es la mejor chaqueta ligera para la lluvia para esos momentos en los que la ventilación es fundamental. Además, se puede plegar para guardarla hasta el momento en que la necesites. Este modelo está diseñado específicamente para mujer, pero todo el mundo puede llevarlo.

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La mejor chaqueta para hacer deporte

No dejes que un poco de lluvia se interponga en tus entrenamientos. La chaqueta de running Repel Nike Windrunner para hombre es la mejor chaqueta ligera para la lluvia cuando estás sudando. El tejido ultraligero de nylon y poliéster repele el agua y bloquea los rayos UV. La chaqueta se puede guardar en un bolsillo oculto, y la abertura transpirable mantiene el sudor a raya mientras te mueves.

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La mejor chaqueta ligera

La mejor chaqueta de lluvia ligera para el día a día es la Nike Sportswear Essential Repel, confeccionada con fibras de poliéster 100 % reciclado. Está diseñada con detalles prácticos, como las muñequeras elásticas, los cordones en la capucha y las aberturas para una mayor transpirabilidad. El tejido resistente y duradero ofrece un ajuste holgado y cómodo, además de ser muy ligera, por lo que es fácil de poner cuando sales por la puerta en un día gris.

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La mejor chaqueta versátil

Hay muchos lugares para hacer ejercicio, desde el gimnasio hasta el parque o el estudio de yoga. Prepárate para cualquiera de ellos. La chaqueta Nike Unlimited Water-Repellent Hooded Versatile es elástica, transpirable y plegable, ideal para los días en los que estás en movimiento y no quieres arriesgarte a que te empape un chaparrón.

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Texto: Aemilia Madden

Publicación original: 19 de abril de 2024

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