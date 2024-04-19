Un aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir un tejido impermeable es que al tiempo que mantiene el agua a raya, también debe permitir que salga el sudor. La Nike Trail GORE-TEX Infinium es una chaqueta de trail running que tiene en cuenta la transpirabilidad gracias a la malla en el centro de la espalda que permite la ventilación, incluso en medio de un aguacero. Es la mejor chaqueta ligera para la lluvia para esos momentos en los que la ventilación es fundamental. Además, se puede plegar para guardarla hasta el momento en que la necesites. Este modelo está diseñado específicamente para mujer, pero todo el mundo puede llevarlo.