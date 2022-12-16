Las mejores chaquetas Nike de tejido Fleece
Guía de compra
Compra nuestras mejores chaquetas de tejido Fleece, entre las que se incluyen los nuevos modelos para el aire libre y las prendas más cómodas para el día a día.
Las chaquetas de tejido Fleece son más consistentes que una sudadera con o sin capucha, pero abultan menos que una parca de invierno. Además, son una prenda versátil, informal y suave perfecta para el frío.
Estos modelos Nike están disponibles en una variedad de diseños para distintos tipos de ocasiones, personas o condiciones meteorológicas. Encuentra la chaqueta Nike de tejido Fleece ideal con esta guía.
5 tipos de chaquetas Nike de tejido Fleece que puedes comprar
1. Chaquetas Nike de tejido Fleece para la lluvia
Abrígate cuando haga frío o llueva con una prenda Nike. Estas chaquetas están diseñadas con tejidos impermeables, como el nylon, que te protegen de la humedad.
Muchas chaquetas para la lluvia cuentan con bolsillos resistentes al agua y un diseño con cremallera completa que evita que el agua entre. Además, como el resto de chaquetas Nike de tejido Fleece, están diseñadas para ofrecer comodidad con el forro interior ligero de tejido Fleece.
2. Chaquetas de tejido Fleece para el frío
Nike ofrece varios modelos para el frío, como la chaqueta de tejido Fleece Nike Sportswear. Esta prenda proporciona calidez sin añadir volumen, por lo que es ideal para ponértela con más capas.
Por ejemplo, puedes llevar la sudadera con capucha y la chaqueta Nike Tech Fleece como capa exterior cuando no haga mucho frío o debajo de una chaqueta de invierno aislante cuando baje más la temperatura.
3. Chaquetas de tejido Fleece Nike ACG
Las chaquetas de tejido Fleece Nike All Conditions Gear (ACG) son perfectas para jugar en la nieve o hacer senderismo en condiciones duras e invernales. Cada prenda de la colección se ha diseñado con determinadas características para resistir haga el tiempo que haga. Por ejemplo, las capas exteriores son impermeables y los forros interiores son ultraaislantes.
4. Chaquetas de tejido Fleece diseñadas con materiales sostenibles
Los modelos Nike confeccionados con materiales sostenibles incorporan los mejores detalles característicos de este tipo de chaquetas: comodidad, durabilidad y aislamiento. Además, también se fabrican con materiales sostenibles, como poliéster reciclado derivado de botellas de plástico y nylon reutilizado procedente de una variedad de materiales como alfombras o redes de pesca.
5. Chaquetas de tejido Fleece para peques
No importa el tiempo que haga ni la ocasión, las chaquetas Nike de tejido Fleece mantienen la calidez para ir al colegio o practicar deporte. Encuentra modelos con exterior mate para que no se mojen cuando llueva, múltiples bolsillos con cremallera para guardar los básicos y un diseño ligero para combinar con otras prendas.
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Texto: Julia Sullivan