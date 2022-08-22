La historia de las Tigerbelles según Chandra Cheeseborough

Aunque hoy en día apenas se habla de ellas, las Tigerbelles, el equipo femenino de atletismo de la Tennessee State University, es uno de los clubes deportivos con más logros en la historia del estado. Con el legendario entrenador Ed Temple, el equipo, históricamente formado en su totalidad por mujeres negras, aportó 40 atletas olímpicas que ganaron 23 medallas, muchas de ellas mientras vivían en el sur de Jim Crow, antes de que se aprobara el Artículo IX. Una de esas velocistas que rompieron barreras es la medallista de oro olímpica y directora de atletismo de la TSU Chandra Cheeseborough o, lo que es lo mismo, la entrenadora Cheese. En este episodio, se une a la presentadora Jaclyn Byrer para relatar historias de su época como Tigerbelle y explicar cómo Ed Temple la marcó como atleta y como entrenadora de gran éxito. También nos cuenta cómo mantiene viva la historia del club y da consejos para otros atletas que esperan dejar huella.