Las Air Jordan 9, con una parte superior minimalista y un sistema de cordones que se atan de un tirón, destacaron por ser las Air Jordan más ligeras y reactivas. Las cuatro combinaciones de colores originales, inspiradas en el icono mundial en el que se había convertido Jordan, incorporaban palabras en varios idiomas en la suela, como "Independencia", "Libertad", "Deportividad" y "Fuerza". Esta versión también rindió homenaje a la trayectoria profesional de MJ. Las Air Jordan 9 exclusivas para jugadores incluyeron unas zapatillas para de baloncesto y unas botas de béisbol.