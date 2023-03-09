Colección Air Jordan
Air Jordan 9
Lanzamiento original (1993)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANCO/NEGRO - TRUE RED)
Precio original (125 $)
Código del modelo (130182-100)
Air Jordan 9
Lanzamiento original (1993)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANCO/NEGRO - TRUE RED)
Precio original (125 $)
Código del modelo (130182-100)
Que siga el juego
Después de tres años seguidos en la cima del baloncesto, Michael Jordan se alejó de la cancha y comenzó su carrera en el béisbol. Pero ese parón no impidió el lanzamiento de las Air Jordan 9. Durante aquel tiempo, la línea Air Jordan se consolidó aún más en la cultura de las zapatillas. Y, aunque Jordan nunca las usó, se convirtieron en un icono, como las demás.
Directamente del archivo
Para la cancha y la calle
Las Air Jordan 9, con una parte superior minimalista y un sistema de cordones que se atan de un tirón, destacaron por ser las Air Jordan más ligeras y reactivas. Las cuatro combinaciones de colores originales, inspiradas en el icono mundial en el que se había convertido Jordan, incorporaban palabras en varios idiomas en la suela, como "Independencia", "Libertad", "Deportividad" y "Fuerza". Esta versión también rindió homenaje a la trayectoria profesional de MJ. Las Air Jordan 9 exclusivas para jugadores incluyeron unas zapatillas para de baloncesto y unas botas de béisbol.