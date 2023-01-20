Con tres campeonatos y premios al MVP a sus espaldas, el lanzamiento de las Air Jordan 8 en 1993 marcó el fin de la primera edad de oro de Jordan y sus zapatillas. Esta octava versión se lanzó en tres combinaciones de colores originales. El diseño atrevido de las correas y el estampado de chenilla de la lengüeta marcan el estilo noventero de las Air Jordan 8, un sinónimo de la época que las vio nacer.



