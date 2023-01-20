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Última actualización: 20 de enero de 2023
3 min de lectura

Colección Air Jordan

Air Jordan 8

Lanzamiento original (1993)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRO/BRIGHT CONCORD - AQUA TONE)
Precio original (125 $)
Código del modelo (130169-040)

Air Jordan 8

Lanzamiento original (1993)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRO/BRIGHT CONCORD - AQUA TONE)
Precio original (125 $)
Código del modelo (130169-040)

La historia de las Air Jordan 8, Descargar la SNKRS App

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Un nuevo estándar

Los Bulls cerraron la temporada de 1993 ganando su tercer título consecutivo. De hecho, son el tercer equipo en la historia de la NBA que lo consigue. Con la victoria, Michael Jordan se convirtió en el primer jugador en recibir el premio a MVP de la final tres veces seguidas. Durante esta temporada de batir récords, Jordan no se despegó en ningún momento de sus Air Jordan 8.

Directamente de los archivos

Protagonistas de una década

Con tres campeonatos y premios al MVP a sus espaldas, el lanzamiento de las Air Jordan 8 en 1993 marcó el fin de la primera edad de oro de Jordan y sus zapatillas. Esta octava versión se lanzó en tres combinaciones de colores originales. El diseño atrevido de las correas y el estampado de chenilla de la lengüeta marcan el estilo noventero de las Air Jordan 8, un sinónimo de la época que las vio nacer.

Combinaciones de colores

Publicación original: 17 de enero de 2023