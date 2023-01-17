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Última actualización: 17 de enero de 2023
2 min de lectura

Colección Air Jordan

Air Jordan 7

Lanzamiento original (1992)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANCO/NEUTRAL GREY - TRUE RED)
Precio original (125 $)
Código del modelo (130014-100)

Air Jordan 7

Lanzamiento original (1992)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANCO/NEUTRAL GREY - TRUE RED)
Precio original (125 $)
Código del modelo (130014-100)

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Campeonas en todo el mundo

Las inconfundibles Air Jordan 7 acompañaron a Michael Jordan en su camino hacia el estrellato internacional: con ellas, ganó su segundo campeonato consecutivo de la NBA, fue nombrado MVP de las finales y MVP de la temporada de la NBA, y se hizo con el oro con el legendario equipo estadounidense en los juegos de Barcelona de 1992.

Directamente de los archivos

Un salto hacia el legado

Con el ascenso de MJ acercándose a su punto álgido, las Air Jordan 7 acertaron al cambiar el rumbo de la marca Jordan. Esta nueva versión de las Air Jordan, que prescindía de dos detalles importantes (el logotipo Nike en el exterior y la cámara de aire visible), creó su propio legado al margen de Nike Basketball.

Combinaciones de colores

Publicación original: 17 de enero de 2023