Colección Air Jordan
Air Jordan 6
Lanzamiento original (1991)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRO/INFRARED)
Precio original (125 $)
Código del modelo (4391)
Air Jordan 6
Lanzamiento original (1991)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRO/INFRARED)
Precio original (125 $)
Código del modelo (4391)
Nacidas para triunfar
Michael Jordan llevó a los Chicago Bulls hacia la primera final de la franquicia y a su primer título con las Air Jordan 6. Y aunque Jordan y su exclusivo modelo ya se habían coronado como campeones del mundo de las zapatillas, su triunfo no hizo más que avivar la fiebre por las AJ 6. Pronto se convirtieron en uno de los iconos más destacados de la cultura popular, consolidándose como las zapatillas favoritas del momento, dentro y fuera de la cancha.
Directamente de los archivos
Con la elegancia propia del baloncesto
Inspiradas en el coche deportivo alemán de MJ, las Air Jordan 6 evocaban velocidad y estilo. El instinto arquitectónico de Tinker Hatfield se apreciaba desde la suela hasta los cordones, con elegantes detalles como una funda de neopreno, una suela de goma traslúcida y la unidad Air visible. Las Air Jordan 6, que vieron la luz en 1991 con 5 combinaciones de colores distintas, se relanzaron como modelo retro en los años 2000, 2002 y 2006.