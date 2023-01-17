Michael Jordan llevó a los Chicago Bulls hacia la primera final de la franquicia y a su primer título con las Air Jordan 6. Y aunque Jordan y su exclusivo modelo ya se habían coronado como campeones del mundo de las zapatillas, su triunfo no hizo más que avivar la fiebre por las AJ 6. Pronto se convirtieron en uno de los iconos más destacados de la cultura popular, consolidándose como las zapatillas favoritas del momento, dentro y fuera de la cancha.