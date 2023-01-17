A finales de la temporada de 1989/1990, era evidente que Jordan estaba en su mejor momento. Superó sus propios récords anteriores y anotó 69 puntos contra Cleveland. Además, encestó 92 triples en una sola temporada, a diferencia de los 58 que encestó en total sumando todos los de temporadas anteriores. Parecía que esto solo era el principio. Las AJ 5 se presentaron al mundo entero en 1990 a través del icónico personaje de Spike Lee Mars Blackmon.