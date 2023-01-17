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Última actualización: 17 de enero de 2023
3 min de lectura

Air Jordan 5

Lanzamiento original (1990)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRO/METALLIC SILVER)
Precio original (125 $)
Código del modelo (4384)

Air Jordan 5

Lanzamiento original (1990)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRO/METALLIC SILVER)
Precio original (125 $)
Código del modelo (4384)

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La representación de la ferocidad

A finales de la temporada de 1989/1990, era evidente que Jordan estaba en su mejor momento. Superó sus propios récords anteriores y anotó 69 puntos contra Cleveland. Además, encestó 92 triples en una sola temporada, a diferencia de los 58 que encestó en total sumando todos los de temporadas anteriores. Parecía que esto solo era el principio. Las AJ 5 se presentaron al mundo entero en 1990 a través del icónico personaje de Spike Lee Mars Blackmon.

Directamente de los archivos

Siempre con actitud

El diseñador de Nike Tinker Hatfield se inspiró en el estilo atrevido de Jordan y en un avión de combate estadounidense de la II Guerra Mundial para diseñar las Air Jordan 5, con formas inspiradas en los dientes de tiburón en la mediasuela y un exterior transparente. Las zapatillas capturaban la ferocidad característica de su incansable referente, que estaba luchando para alcanzar su máximo potencial.

Combinaciones de colores

Publicación original: 16 de enero de 2023