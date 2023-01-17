Air Jordan 5
Lanzamiento original (1990)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRO/METALLIC SILVER)
Precio original (125 $)
Código del modelo (4384)
Air Jordan 5
Lanzamiento original (1990)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (NEGRO/METALLIC SILVER)
Precio original (125 $)
Código del modelo (4384)
La representación de la ferocidad
A finales de la temporada de 1989/1990, era evidente que Jordan estaba en su mejor momento. Superó sus propios récords anteriores y anotó 69 puntos contra Cleveland. Además, encestó 92 triples en una sola temporada, a diferencia de los 58 que encestó en total sumando todos los de temporadas anteriores. Parecía que esto solo era el principio. Las AJ 5 se presentaron al mundo entero en 1990 a través del icónico personaje de Spike Lee Mars Blackmon.
Directamente de los archivos
Siempre con actitud
El diseñador de Nike Tinker Hatfield se inspiró en el estilo atrevido de Jordan y en un avión de combate estadounidense de la II Guerra Mundial para diseñar las Air Jordan 5, con formas inspiradas en los dientes de tiburón en la mediasuela y un exterior transparente. Las zapatillas capturaban la ferocidad característica de su incansable referente, que estaba luchando para alcanzar su máximo potencial.