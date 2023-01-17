Air Jordan 3
Lanzamiento original (1988)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANCO/CEMENT GREY)
Precio original (100 $)
Código del modelo (4365)
Air Jordan 3
Lanzamiento original (1988)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANCO/CEMENT GREY)
Precio original (100 $)
Código del modelo (4365)
Nace Jumpman
Cuando Michael Jordan salió a la cancha para su tercer concurso de mates llevaba las Air Jordan 3 y mostró al mundo cómo volaba de una forma memorable. Con su victoria, nació el icónico Jumpman.
Directamente de los archivos
Una colaboración icónica
Las Air Jordan 3 se lanzaron en 1988 y fueron el primer diseño de Tinker Hatfield en sus tres décadas de colaboración con Jordan. Con motivo de esta colaboración, Tinker creó el ahora icónico estampado de elefante. Hoy en día, las AJ3 siguen siendo unas de las zapatillas más populares en todo el mundo.