Comprar novedades

Comprar

Última actualización: 17 de enero de 2023
2 min de lectura

Air Jordan 3

Lanzamiento original (1988)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANCO/CEMENT GREY)
Precio original (100 $)
Código del modelo (4365)

Air Jordan 3

Lanzamiento original (1988)
Diseñador (TINKER HATFIELD)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANCO/CEMENT GREY)
Precio original (100 $)
Código del modelo (4365)

La historia de las Air Jordan 3, Descargar la SNKRS App

Descargar la SNKRS App

Acceso exclusivo a todos los lanzamientos e información privilegiada de la comunidad que define la cultura.

Descargar la App
La historia de las Air Jordan 3, Descargar la SNKRS App

Descargar la SNKRS App

Acceso exclusivo a todos los lanzamientos e información privilegiada de la comunidad que define la cultura.

Descargar la App

Nace Jumpman

Cuando Michael Jordan salió a la cancha para su tercer concurso de mates llevaba las Air Jordan 3 y mostró al mundo cómo volaba de una forma memorable. Con su victoria, nació el icónico Jumpman.

Directamente de los archivos

Una colaboración icónica

Las Air Jordan 3 se lanzaron en 1988 y fueron el primer diseño de Tinker Hatfield en sus tres décadas de colaboración con Jordan. Con motivo de esta colaboración, Tinker creó el ahora icónico estampado de elefante. Hoy en día, las AJ3 siguen siendo unas de las zapatillas más populares en todo el mundo.

Combinaciones de colores

Publicación original: 17 de enero de 2023