Las Air Jordan 2 aportaron un nuevo nivel de sofisticación al baloncesto, ya que se fabricaron en Italia con líneas elegantes, una unidad Air encapsulada y completa y sin el clásico logotipo Swoosh. El diseño fue realizado por Bruce Kilgore, creador de las icónicas Air Force 1, y el modelo original se lanzó entre 1986 y 1987. El legado de estas zapatillas sigue presente hoy en día a través de las AJ2 Retro.