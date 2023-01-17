Air Jordan 2
Lanzamiento original (1986)
Diseñadores (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANCO/ROJO)
Precio original (100 $)
Código del modelo (4361)
Air Jordan 2
Lanzamiento original (1986)
Diseñadores (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Procedencia del producto (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Color (BLANCO/ROJO)
Precio original (100 $)
Código del modelo (4361)
Jordan mantiene altas las expectativas
La segunda generación de Jordan marcó el inicio de una nueva era atrevida en el universo de las zapatillas. Las Air Jordan 2 salieron poco después del lanzamiento Jordan, pero fueron pioneras en muchos aspectos, ya que combinaban la alta costura con el baloncesto por primera vez en la historia de este deporte.
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Elegancia y explosividad
Las Air Jordan 2 aportaron un nuevo nivel de sofisticación al baloncesto, ya que se fabricaron en Italia con líneas elegantes, una unidad Air encapsulada y completa y sin el clásico logotipo Swoosh. El diseño fue realizado por Bruce Kilgore, creador de las icónicas Air Force 1, y el modelo original se lanzó entre 1986 y 1987. El legado de estas zapatillas sigue presente hoy en día a través de las AJ2 Retro.